Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Belgio, Rudi Garcia: "Lukaku? Fa bene a non operarsi, Totti fece lo stesso"

Le parole del commissario tecnico della nazionale belga sull'infortunio dell'attaccante del Napoli: ecco cosa ha detto
Belgio, Rudi Garcia: "Lukaku? Fa bene a non operarsi, Totti fece lo stesso"© FOTO GIANLUCA MOSCA
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

L'infortunio di Romelu Lukaku complica i piani del Belgio verso la qualificazione al prossimo Mondiale. L'attaccante del Napoli resterà ai box per almeno tre mesi e la nazionale belga dovrà farne a meno. Il commissario tecnico ha commentato l'infortunio in conferenza stampa ricordando l'esperienza di Totti alla Roma: "Vogliamo riaverlo il prima possibile, ma esiste la possibilità di non utilizzarlo nelle qualificazioni ai Mondiali di quest'anno. Quando ho parlato con lui, si è mostrato positivo. Ha uno spirito combattivo ed è già alle prese con la riabilitazione. Penso che la scelta sia stata giusta. Ha un'età in cui operarsi chirurgicamente potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma".

Rudi Garcia, le parole sull'infortunio di Lukaku

Rudi Garcia continua: "Noi cercheremo di qualificarci senza di lui, anche se verrà a trovarci qualche volta. L’assenza di Romelu non cambierà molto il nostro gioco". Lukaku salterà sicuramente le prossime due partite contro Liechtenstein e Kazakistan e, quasi sicuramente, anche quelle contro Macedonia del Nord e Galles. "Avremo molto possesso palla contro squadre che cercano il contropiede. In Belgio è spesso così. I nostri giocatori in attacco dovranno trovare le giuste zone per posizionarsi. Lo abbiamo dimostrato in passato, ma dovremo dimostrare di poter segnare anche senza Romelu. Abbiamo la qualità necessaria per riuscirci".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Lukaku, infortunio shockNapoli, Lukaku out dalla lista Uefa