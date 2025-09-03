Belgio, Rudi Garcia: "Lukaku? Fa bene a non operarsi, Totti fece lo stesso"

L'infortunio di Romelu Lukaku complica i piani del Belgio verso la qualificazione al prossimo Mondiale. L'attaccante del Napoli resterà ai box per almeno tre mesi e la nazionale belga dovrà farne a meno. Il commissario tecnico ha commentato l'infortunio in conferenza stampa ricordando l'esperienza di Totti alla Roma: "Vogliamo riaverlo il prima possibile, ma esiste la possibilità di non utilizzarlo nelle qualificazioni ai Mondiali di quest'anno. Quando ho parlato con lui, si è mostrato positivo. Ha uno spirito combattivo ed è già alle prese con la riabilitazione. Penso che la scelta sia stata giusta. Ha un'età in cui operarsi chirurgicamente potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma".