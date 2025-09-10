Ottocentosettanta chilometri di calcio, presente e futuro. Lunedì sera Rasmus Hojlund era in campo allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene a giocarsi la qualificazione al Mondiale con la Danimarca contro la Grecia, e ieri pomeriggio era già al centro sportivo di Castel Volturno a onorare il primo allenamento con il Napoli. Rasmus no stop, dal Pireo al litorale Domizio, dal gol con la nazionale con vista sul Mondiale al lavoro con il club in meno di ventiquattro ore: più o meno tredici - più una di fuso - considerando il momento del fischio finale e quello di inizio raduno. Niente pause, nessun permesso e soltanto la voglia di tuffarsi immediatamente nella nuova avventura: l’ ha voluta e ieri è andato a prenderla di petto, immergendosi al volo nell’atmosfera della squadra e nella metodologia dell’allenatore . Manna lo ha preso per colmare la voragine creata dall’infortunio di Lukaku insieme con Lucca, ma il tempo utile per cominciare ad assimilare concetti e principi di Conte è piuttosto ristretto: venerdì si parte per Firenze, sabato c’è la Fiorentina e mercoledì, poi, si partirà ancora. Destinazione Champions, città di Manchester, sponda City del fiume Mersey: sarà come tornare a casa dopo una breve vacanza in Italia, ma la realtà è ben diversa. E ieri Hojlund ha già dimostrato di saperlo bene.

Hojlund corre e punta la Fiorentina

Hoj il velocista. L’attaccante volante: una maratona per non saltare anche solo un altro allenamento, dopo il periodo con la Danimarca, e per dare il via alla seconda vita italiana. Un po’ lo stesso iter che aveva seguito lunedì Elmas, impegnato domenica sera con la Macedonia del Nord e il giorno successivo in campo con il Napoli. Sono ottimi segnali, questi: gli ultimi due acquisti sono sul pezzo come piace a Conte e come è perfetto che sia considerando che sabato sarà campionato e giovedì 18 settembre una notte di Champions da brividi. A suo tempo. E via a inaugurare la lunga vigilia della sfida con la Fiorentina: Hojlund partirà in panchina alle spalle di Lucca e pronto a piombare sul treno in corsa come un falco. La serata del Franchi, tra l’altro, scandirà un bel po’ di cose significative: la prima convocazione e possibilmente i primi minuti con il Napoli, ma anche il ritorno in Serie A dopo due stagioni in Premier con lo United.

L'attesa per il debutto

La sua ultima volta italiana risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni. Il finale: 5-2 per la Dea, Ras segnò il terzo gol e poi filò a Manchester. Giovedì, dicevamo, tornerà in Inghilterra e vivrà una sorta di derby con il City, all’interno di una serata in cui il grande protagonista sarà inevitabilmente De Bruyne, dieci anni da Citizen. Curiosità: l’ultima sfida United-City è andata in scena a Old Trafford il 6 aprile e sia Hojlund sia Kevin l’hanno vissuta dal primo minuto. Da avversari. Prima di tutto, però, il terzo incrocio della carriera con la Viola, dopo i due del campionato 2022-2023: una vittoria e un pareggio il bilancio, zero gol per lui. Numeri a parte, i prossimi saranno i giorni della full immersion: Rasmus, 22 anni, dovrà adeguarsi ai ritmi dei compagni, frenetici e intensi, ma dall’alto della sua struttura e delle sue qualità fisiche dovrebbe assorbire l’impatto con una certa nonchalance. La scuola di Gasp ha di certo migliorato il suo lavoro difensivo sull’uomo e nelle pressioni, e per caratteristiche è un lottatore rapido e veloce, molto bravo nell’attacco alla profondità. Non resta che rompere il muro del gol e cominciare la collezione appena possibile. Il Napoli non chiede altro.