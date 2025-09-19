Napoli, Di Lorenzo si scusa per l'espulsione di Manchester: "Mi prendo la responsabilità"

Espulso al 21' del primo tempo all'Etihad Stadium, Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato su Instagram un messaggio di scuse per aver lasciato in dieci il Napoli, sconfitto per 2-0 dal Manchester City , nella gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League . Il capitano degli azzurri si è poi proiettato al futuro non nascondendo il desiderio di riscatto, personale e collettivo.

Di Lorenzo: "Mi dispiace aver complicato il ritorno del Napoli in Champions League"

Di Lorenzo ha commentato: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace per aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite e sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli!".