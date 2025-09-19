Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli, Di Lorenzo si scusa per l'espulsione di Manchester: "Mi prendo la responsabilità"

Il capitano degli azzurri è tornato sull'episodio che ha inevitabilmente complicato la sfida Champions all'Etihad Stadium
Napoli, Di Lorenzo si scusa per l'espulsione di Manchester: "Mi prendo la responsabilità"© EPA
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Espulso al 21' del primo tempo all'Etihad Stadium, Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato su Instagram un messaggio di scuse per aver lasciato in dieci il Napoli, sconfitto per 2-0 dal Manchester City, nella gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League. Il capitano degli azzurri si è poi proiettato al futuro non nascondendo il desiderio di riscatto, personale e collettivo.

Di Lorenzo: "Mi dispiace aver complicato il ritorno del Napoli in Champions League"

Di Lorenzo ha commentato: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace per aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite e sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, Politano da leader veroMoviola City-Napoli