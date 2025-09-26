Retroscena McTominay, c'è chi l'ha messo al primo posto al Pallone d'Oro

Scott McTominay è stato il miglior calciatore della Serie A nella classifica del Pallone d'Oro , chiudendo al 18° posto sui trenta finalisti. 'France Football', a pochi giorni dalla cerimonia, ha svelato i punti e i voti ricevuti da ciascuno dei giocatori, tra cui anche al distanza netta tra Dembélé e Yamal .

McTominay, il retroscena sul Pallone d'Oro

Il centrocampista del Napoli, MVP della scorsa stagione di Serie A, ha ottenuto in totale 45 punti, piazzandosi davanti Joao Neves e alle spalle di Robert Lewandowski. C'è però un curioso retroscena sui voti ricevuti da McTominay. Un giornalista scozzese, suo connazionale, lo ha infatti votato per la vittoria del Pallone d'Oro, assegnandogli dunque il massimo dei punti, ovvero 15. Stessa cosa è successa per Khvicha Kvaratskhelia, che è stato votato come vincitore da un giornalista georgiano. 'France Football' ha evidenziato come questi due casi siano gli unici di voti dati "da tifosi" da parte di due giurati.