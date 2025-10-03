Gutierrez: "Napoli è qualcosa di incredibile, lavorare con Conte è un privilegio"

NAPOLI - L’emergenza difensiva del Napoli ha dato a Miguel Gutierrez l’occasione che cercava, e lo spagnolo non si è fatto trovare impreparato. La sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona ha mostrato tutte le qualità del ragazzo che ora vuole mantenere il posto da titolare. “Sono molto contento per questo inizio - ha affermato Miguel Gutierrez a Radio CRC - la squadra, il tifo e tutta la città mi hanno accolto bene, ho molta voglia di giocare e di vivere questa avventura".

Gutierrez è entusiasta: “Napoli è incredibile”

"Il giorno della partita di Champions ho visto lo stadio e ho capito come si vive qui un giorno di Champions League - ammette il difensore spagnolo - è incredibile, è un qualcosa che non ho mai visto prima. Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio in questo modo: le persone qui vivono per il calcio e per la loro squadra. Abbiamo giocato una partita di personalità, sono contento per i tre punti, lo Sporting è una squadra di grande qualità. Lo spogliatoio del Napoli è spettacolare, è come una famiglia. Lavorare con Conte è un privilegio per me: ha vinto tanto, è un allenatore che può aiutarmi a migliorare”.