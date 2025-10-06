Milinkovic Savic infortunato, lascia la Serbia e torna a Napoli per curarsi

Contro il Genoa era sceso in campo aiutato dagli antidolorifici, ma Vanja Milinkovic Savic ora è costretto a fermarsi per il problema alla schiena che lo affligge da qualche giorno. Il portierone del Napoli aveva risposto alla convocazione di Dragan Stojkovic, ma dopo essersi sottoposto alle visite di controllo, è stato autorizzato a lasciare il ritiro della Serbia .

A Castel Volturno per curarsi

Il club azzurro aveva già avvisato la nazionale serba delle condizioni del giocatore, che ha comunque raggiunto i compagni, per preparare la doppia sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Albania e Andorra. I controlli di rito, però, non hanno potuto altro che confermare la relazione dei medici del Napoli e il giocatore è stato autorizzato a rientrare in Italia per iniziare subito il percorso di cure al centro sportivo di Castel Volturno.

Il comunicato della Serbia

Questo il comunicato diramato dalla Serbia: "Vanja Milinkovic Savic sarà assente. Il giocatore soffre di mal di schiena e ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la Federcalcio che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero".