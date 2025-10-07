Infortunio Lobotka, brutte notizie per il Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta

Infortunio Lobotka: il comunicato della Slovacchia

Come riportato dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo".

Infortunio Lobotka, i tempi di recupero e le partite che potrebbe saltare

Il centrocampista azzurro rientrerà dunque a Napoli per ulteriori controlli, ma le prime valutazioni parlano di uno stiramento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese, rischiando così di saltare Torino (18 ottobre), PSV (21 ottobre), Inter (25 ottobre), Lecce (28 ottobre), Como (1 novembre), Eintracht (4 novembre) e Bologna (9 novembre). Antonio Conte dovrà quindi fare a meno del suo regista titolare, anche se può contare su Billy Gilmour, pronto a prendersi le chiavi del centrocampo nelle prossime partite.