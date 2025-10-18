Manna aspetta Lukaku: "A breve tornerà in Italia: per il Napoli resta un leader"

Il direttore sportivo Manna aspetta a braccia aperte Lukaku a Napoli. L'attaccante si sta riprendendo da un grave infortunio e al momento si trova a casa, in Belgio. "L'ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l'iter riabilitativo in Belgio - spiega il ds azzurro a Dazn - Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima, non lo abbiamo voluto forzare visto quello che ha dovuto passare e bisogna essere cauti perché è stato un infortunio importante. Lo aspettiamo, per noi è un leader, il nostro centravanti. Lo abbiamo sostituito ma Romelu è Romelu".

Napoli, le assenze e la rosa di Conte

"Hojlund e McTominay fuori? Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col PSV ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha una affaticamento muscolare. Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune d'accordo di preservarli", ha aggiunto Manna a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. "Rosa per essere più imprevedibili? La costruzione della rosa è andata in quella direzione soprattutto quando abbiamo capito che era dura lasciare fuori uno dei quattro centrocampisti che sono di grande qualità. Ci sono giocatori che hanno trovato meno spazio, ma la stagione è molto lunga e siamo tranquilli. Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato".