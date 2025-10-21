Negli studi di Sky Sport, per il post partita della Champions League, c'è Faouzi Ghoulam. L'ex terzino, visibilmente dispiaciuto per la brutta sconfitta del Napoli contro il Psv, ha fatto qualche domanda al suo amico Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha esordito così: "Brutta figura fatta stasera, bisogna analizzarla bene e capire bene le motivazioni. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma poi ci sarà modo di farlo in settimana. Tra poco si rigioca e bisogna capire le motivazioni. Brutta serata, è andato tutto storto. Dal campo posso dire che siamo fragili in questo momento. L'anno scorso avevo la sensazione che eravamo granitici, quest'anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Abbiamo preso gol che non possiamo prendere a questi livelli. Bisogna farsi un bagno d'umiltà tutti quanti". Poi è intervenuto Ghoulam che gli chiede se va tutto bene, ma poi si correge subito dicendo "tutto bene no, è stata una serata di m***a, la squadra non ha avuto cazzimma".