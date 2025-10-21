Psv-Napoli diretta: segui la partita di Champions League LIVE

20:45

Le parole di Manna nel pre-partita

Manna a Sky Sport: "Noi siamo concentrati sul lavoro, abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato 9 calciatori perché avevamo necessità di ampliare la rosa e di fare cambiamenti per un progetto pluriennale. Siamo tranquilli perché questi ragazzi hanno bisogno di adattamento, passare da certe realtà al Napoli, cheè una squadra consolidata che ha appena vinto lo scudetto non è semplice. Ci saranno dei momenti in cui andrà meno bene, ma noi dobbiamo rimanere concentrati, lavorare e aspettarli. Loro devono capire in fretta che Napoli è una realtà di livello assoluto. De Bruyne? Noi cercavamo qualità e lui è stata un'opportunità. Kevin si è calato benissimo nella nostra realtà, sta facendo ottime prestazioni rispondendo sul campo e dandoci una mano".