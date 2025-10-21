Psv-Napoli diretta: segui la partita di Champions League LIVE
Il Psv ospita il Napoli nella terza giornata delle League Phase di Champions League: gli olandesi devono ancora trovare la vittoria in questa competizione mentre la squadra di Antonio Conte ha raccolto tre punti nelle sfide contro Manchester City e Sporting CP: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.
21:16
16' - Tiro respinto di De Bruyne
Il belga tira al volo dopo la respinta del portiere sugli sviluppi di un corner con la porta quasi vuota: la difesa respinge.
21:11
11' - Til salta libero in area
Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Til colpisce di testa completamente libero in area: pallone alto di poco.
21:10
10'- Man impegna Milinkovic-Savic
L'ex Parma scambia con un compagno in area e libera il mancino: il portiere del Napoli salva in corner con un grande riflesso.
21:08
7' - Occasione Napoli con De Bruyne
Gran palla di Gilmour in profondità per De Bruyne, che salta il portiere ma è costretto a crossare: in area ci arriva prima un difensore del Psv salvando in corner.
21:02
2' - Lucca ci prova da fuori area
Servito alla grande da McTominay, l'attaccante del Napoli è frettoloso con il destro da fuori area: pallone sul fondo.
21:01
1' - Al via Psv-Napoli
E' cominciata la sfida di Champions League tra Psv e Napoli
20:45
Le parole di Manna nel pre-partita
Manna a Sky Sport: "Noi siamo concentrati sul lavoro, abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato 9 calciatori perché avevamo necessità di ampliare la rosa e di fare cambiamenti per un progetto pluriennale. Siamo tranquilli perché questi ragazzi hanno bisogno di adattamento, passare da certe realtà al Napoli, cheè una squadra consolidata che ha appena vinto lo scudetto non è semplice. Ci saranno dei momenti in cui andrà meno bene, ma noi dobbiamo rimanere concentrati, lavorare e aspettarli. Loro devono capire in fretta che Napoli è una realtà di livello assoluto. De Bruyne? Noi cercavamo qualità e lui è stata un'opportunità. Kevin si è calato benissimo nella nostra realtà, sta facendo ottime prestazioni rispondendo sul campo e dandoci una mano".
20:36
Champions League, il calendario
Tutte le partite della massima competizione europea, GUARDA QUI!
20:22
La classifica della Champions League
Per vedere la classifica della League Phase, CLICCA QUI!
20:09
Conte: "Lucca? Mi aspetto segnali"
Conte a Sky Sport: "McTominay gioca e va benissimo così. Chi ha la possibilità di giocare dall'inizio è importante che dia segnali, Lucca sta lavorando e sta cercando di alzare il livello. Hojlund a livello precauzionale meglio tenerlo a riposo. Sarà importante l'approccio e giocare una buona gara, affrontiamo una squadra forte che ha vinto l'anno scorso il campionato, l'abbiamo studiata e non sarà semplice"
20:02
La panchina del Psv
A disposizione: Olij, Obispo, Dest, Pepi, Wanner, Driouech, Bajraktarevic, Boadu, Schiks, Nagalo.
20:01
La panchina del Napoli
A disposizione: Meret, Gutierrez, J. Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Ferrante, Vergara, Ambrosino, Lang.
19:52
Psv, la formazione ufficiale
PSV (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Bosz.
19:51
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.
19:44
Dove vedere Psv-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
Per scoprire dove vedere in tv e in streaming la partita, CLICCA QUI!
19:30
Psv-Napoli: l'orario
Il calcio d'inizio del match di Champions League tra Psv e Napoli è in programma alle 21.
Philips Stadion - Eindhoven