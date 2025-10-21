Conte diretta dopo Psv-Napoli: conferenza stampa e parole dopo la partita di Champions live

Dopo la partita di Champions League persa dal Napoli al ' Philips Stadion ' di Eindhoven contro il Psv , che ha travolto i campioni d'Italia con il risultato di 6-2, si attende l'analisi del tecnico azzurro Antonio Conte in conferenza stampa e ai microfoni delle tv . Segui in diretta le sue dichiarazioni e quelle degli altri protagonisti, con aggiornamenti in tempo reale .

Serata da incubo per Lucca: una follia gli costa il rosso

Serata da incubo per il Napoli di Conte e in particolare per Lucca, titolare in attacco per le indisponibilità del lungodegente Lukaku e di Hojlund. Al 76' follia del centravanti ex Udinese, che si è fatto espellere per un gesto di protesta rivolto all'arbitro.

Impazzano le ironie sui social dopo il 6-2 incassato dal Napoli

Da Lino Banfi ai nostalgici di Spalleti: sui social impazzano le ironie di tifosi e appassionati dopo il 6-2 incassato dal Napoli dal Psv a Eindhoven.

Si complica la classifica per gli azzurri di Conte: la situazione

Con la sconfitta di Eindhoven contro il Psv, la seconda in tre giornate, si complica la situazione del Napoli in classifica nella fase campionato della Champions League. APPROFONDISCI

Crollo Napoli in casa del Psv, clamoroso autogol di Buongiorno

Dopo il ko a Manchester contro il City al debutto e la vittoria al Maradona contro lo Sporting, il Napoli è caduto di nuovo in trasferta, travolto dal Psv (6-2) a Eindhoven in una gara condizionata per gli azzurri anche da un clamoroso autogol di Buongiorno (al 35', quattro minuti dopo il vantaggio trovato con McTominay, autore di entrambe le reti partenopee) e dall'espulsione di Lucca (rosso per proteste al 76').

