Dove vedere Psv-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo la sconfitta contro il Torino in campionato, torna in campo il Napoli. La squadra di Conte, nella terza giornata di Champions League, affronterà il Psv a Eindhoven. L'obiettivo del Napoli quello di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campo europeo. Di fronte, molte conoscenze della Serie A come Dest, Salah-Eddine, Schouten, Man e Perisic.
Psv-Napoli, l'orario
Psv-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven.
Dove vedere Psv-Napoli in diretta tv
Psv-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
Psv-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Bosz e Conte
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman; Man, Salvari, Perisic; Til. Allenatore: Bosz.
A disposizione: Olij, Schiks, Obispo, Nagalo, Mauro Silva, Fernandez, Wanner, Driouech, Bajraktarevic, Pepi, Boadu.
Indisponibili:Van Bommel, Plea, Sildillia.
Squalificati: - Diffidati: -
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: Hojlund, Lobotka, Lukaku, Rrahmani.
Squalificati: -. Diffidati: -.
