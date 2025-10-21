Dove vedere Psv-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Psv-Napoli, l'orario

Psv-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven.

Dove vedere Psv-Napoli in diretta tv

Psv-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Psv-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.