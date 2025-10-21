Corriere dello Sport.it
Dove vedere Psv-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte di formazione di Bosz e Conte
Dopo la sconfitta contro il Torino in campionato, torna in campo il Napoli. La squadra di Conte, nella terza giornata di Champions League, affronterà il Psv a Eindhoven. L'obiettivo del Napoli quello di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campo europeo. Di fronte, molte conoscenze della Serie A come Dest, Salah-Eddine, Schouten, Man e Perisic.

Psv-Napoli, l'orario

Psv-Napoli andrà in scena oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven.

Dove vedere Psv-Napoli in diretta tv

Psv-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Psv-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Bosz e Conte

PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman; Man, Salvari, Perisic; Til. Allenatore: Bosz.

A disposizione: Olij, Schiks, Obispo, Nagalo, Mauro Silva, Fernandez, Wanner, Driouech, Bajraktarevic, Pepi, Boadu.

Indisponibili:Van Bommel, Plea, Sildillia.

Squalificati: - Diffidati: -

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Hojlund, Lobotka, Lukaku, Rrahmani.

Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

 

