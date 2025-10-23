Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Meret titolare al posto di Milinkovic e subito in campo per allenarsi: le scelte di Conte

Gli azzurri cercano di mettersi alle spalle il ko con il Psv per ripartire in campionato nel match contro l'Inter
Fabio Mandarini
4 min
TagsnapolimeretConte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - E ora, dicevamo, l'Inter. Sabato alle 18 al Maradona, già sold out da un po’ ma a questo punto anche pieno di interrogativi. La risposta alla prima domanda utile, però, l'ha già data Conte a Eindhoven, dopo la partita con il Psv: non ci saranno rivoluzioni tattiche. E non è sembrata una considerazione a caldo, magari dettata dal momento, piuttosto una certezza fondata su una motivazione spiegata con chiarezza: "Finora, con i quattro centrocampisti, siamo riusciti a trovare la giusta alchimia e l'equilibrio migliore. Avere due esterni molto offensivi non ci darebbe equilibrio e non penso sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti in questo momento". Punto. E allora, tutto sul rientro di Hojlund: è questo l'obiettivo più concreto all'orizzonte. Mentre quello di Rrahmani è ancora in dubbio e sospeso tra il big match di sabato e la successiva in agenda martedì a Lecce. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic.  

Il programma di lavoro

La squadra è rientrata ieri a Napoli dopo un'ultima notte al Pullman Cocagne, il quartier generale di una trasferta che nessuno dimenticherà facilmente. Dicevamo: partenza alle 10 dall'Eindhoven Airport e atterraggio a Capodichino intorno alle 12.30. Poi, dritti in bus verso il centro sportivo di Castel Volturno per la seduta di allenamento più delicata degli ultimi mesi. Hojlund e Rrahmani, non disponibili nella notte di Champions, hanno seguito anche in questi giorni le rispettive tabelle di recupero. Rasmus è fuori dal Toro per un affaticamento muscolare accusato alla vigilia, mentre il collega non gioca dal 30 agosto con il Cagliari: prima una lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata con il Kosovo e poi un altro infortunio in allenamento. In totale, ha saltato otto partite consecutive: sette tribune più una panchina contro il Pisa prima del bis.  

La situazione di Hojlund

Hojlund insegue l'obiettivo Inter con più fiducia, la missione recupero è più realistica ma ovviamente bisognerà testarne condizioni e progressi onde evitare ogni tipo di rischio possibile. Il discorso dei rischi vale anche per Rrahmani: se la sua convocazione sarà ritenuta a prova di spiacevoli conseguenze fisiche, allora rientrerà quantomeno in panchina; altrimenti appuntamento a Lecce. Martedì. In questo momento così complesso, e in fondo a un periodo pieno di problematiche e assenze, si comincia a intravedere una luce che impone cautela: la regola sacra è sempre evitare forzature pericolose, nonostante il rientro del totem della difesa sia fondamentale e necessario. L'assenza certificata, oltre al solito Lukaku, è quella di Lobotka, fuori dal Genoa per una lesione all'adduttore della coscia destra: il suo recupero oscilla tra Como e Eintracht.  

Le prove di formazione

Dal punto di vista della formazione è plausibile che soltanto oggi Conte comincerà a provare qualcosa di indicativo verso la partita di sabato: ieri, come di consueto, è andata in scena una seduta di scarico per chi ha giocato e più intensa per chi è rimasto a guardare o ha collezionato meno minuti in Champions. L'idea, comunque, è che non ci saranno stravolgimenti, bensì qualche accorgimento. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Psv-Napoli: serata da incubo per ConteNapoli, un crollo inaccettabile