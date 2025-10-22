Roma, che frecciata dall'ex Salah Eddine al Napoli: "Ci siamo divertiti e..."

Nella Roma è stato poco più che una meteora: 3 presenze da gennaio a maggio, ceduto in prestito al Psv con diritto di riscatto. In Olanda, però, Anass Salah-Eddine, sta ritrovando convinzione, fiducia e giocate. Contro il Napoli è stato tra i migliori del Psv ed oltre ad essere felice lui è felice anche la Roma che vede avvicinarsi il riscatto e potrebbe quindi rientrare dell'investimento da 8 milioni voluto dall'allora ds Ghisolfi. Dopo la sfida con il Napoli, terminata 6-2, Salah-Eddine si è presentato davanti alle telecamere e, forse ingenuamente, ha tirato una frecciata non da poco alla squadra di Conte: "In campo ci siamo divertiti così tanto che sembravamo dei tifosi", ha ammesso. "Wow, queste sono le notti che aspetti da calciatore. Fin da piccolo, ho sognato di salire su questo palcoscenico e di farlo in questo modo. E abbiamo fatto dei gol fantastici".