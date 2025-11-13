Conte, l'iPhone Anto 17 

La panchina logora anche chi ce l’ha, soprattutto se il titolare si chiama Conte. Antonio non ha mai nascosto di essere un ossessivo e di avere bisogno della batteria al 200% per poter pretendere da sé stesso e ottenere dalla squadra ciò che serve per vincere. Figuratevi per rivincere.

Conte ha 56 anni e 5 scudetti ed è alla diciassettesima stagione da tecnico. Per lui è come se fossero 34. Ho sempre pensato che il campionato vinto con il Napoli partito dal decimo posto dell’anno precedente fosse effetto anche dei sedici mesi di stop, tra l’addio al Tottenham (26 marzo 2023) e il primo allenamento a Dimaro (11 luglio 2024), una pausa che lui non volle assolutamente interrompere: rinunciò alle offerte di De Laurentiis, della Roma e di due club stranieri.

Doveva ricaricare le batterie dopo uno svuotamento non solo professionale: era stato male e aveva perso tre amici a lui molto cari. In quel maledetto 2023 le riflessioni sulle priorità della vita si erano sprecate.

Questi primi mesi sono stati molto più duri dei precedenti: gli avvertimenti che Conte ha lanciato da settembre sono stati accolti come "il solito tentativo di crearsi degli alibi". Nel giro di una settimana, tra Como, Eintracht e Bologna, l’energia è però precipitata sotto lo zero.

Antonio, usurante e vincente, avrebbe dovuto riprendere a lavorare ieri con dieci giocatori, ma il Napoli gli ha concesso di fermarsi fino a lunedì. Martedì il ds Manna me l’aveva anticipato al telefono ("se ne ha bisogno gli diamo qualche giorno in più"): non ho prestato orecchio alle sue parole e, quando Conte non s’è visto a Castel Volturno, come tutti sono rimasto spiazzato. È anche mancata la comunicazione della società e, al solito, interpretazioni e illazioni si sono moltiplicate.

PS. Nel frattempo dall’Africa Anguissa è tornato infortunato. Grazie sempre, Infantino.