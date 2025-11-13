Il Napoli in visita ai piccoli pazienti del Policlinico Federico II

Napoli, visita speciale al reparto di Pediatria

Juan Jesus, David Neres, Luca Marianucci, Nikita Contini e Antonio Vergara hanno trascorso del tempo con i bambini, regalando loro momenti di spensieratezza tra sorrisi, foto ricordo e autografi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra la Società Sportiva Calcio Napoli e il Policlinico Federico II, ha avuto un forte valore simbolico: i piccoli pazienti, infatti, hanno voluto ringraziare i loro beniamini con due quadri realizzati durante un laboratorio artistico preparato appositamente per l’occasione. L’arrivo dei calciatori ha suscitato grande emozione tra i bambini e le loro famiglie. Per molti di loro, abituati a vedere gli azzurri solo in televisione o allo stadio, poterli incontrare da vicino è stato un sogno che si è avverato. “È stato un dono splendido che la società sportiva Calcio Napoli ha voluto fare ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera - ha dichiarato la direttrice generale Elvira Bianco - La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti”.