Il Napoli in visita ai piccoli pazienti del Policlinico Federico II
Mattinata speciale per i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, che hanno ricevuto la visita di alcuni giocatori del Napoli.
Napoli, visita speciale al reparto di Pediatria
Juan Jesus, David Neres, Luca Marianucci, Nikita Contini e Antonio Vergara hanno trascorso del tempo con i bambini, regalando loro momenti di spensieratezza tra sorrisi, foto ricordo e autografi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra la Società Sportiva Calcio Napoli e il Policlinico Federico II, ha avuto un forte valore simbolico: i piccoli pazienti, infatti, hanno voluto ringraziare i loro beniamini con due quadri realizzati durante un laboratorio artistico preparato appositamente per l’occasione. L’arrivo dei calciatori ha suscitato grande emozione tra i bambini e le loro famiglie. Per molti di loro, abituati a vedere gli azzurri solo in televisione o allo stadio, poterli incontrare da vicino è stato un sogno che si è avverato. “È stato un dono splendido che la società sportiva Calcio Napoli ha voluto fare ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera - ha dichiarato la direttrice generale Elvira Bianco - La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti”.