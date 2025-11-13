Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Napoli, lesione per Anguissa: il bollettino ufficiale

Il centrocampista si è fatto male mentre era impegnato con la sua Nazionale: i dettagli
2 min
TagsnapoliAnguissa
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Problemi in casa Napoli. Anguissa si è fatto male mentre era impegnato con la Nazionale. L'infortunio è serio: si tratta di una lesione aò bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco il report medico del Napoli: "Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". 

Anguissa, lungo stop 

Anguissa, rientrato ieri sera dal Marocco, dove avrebbe dovuto giocare durante questa sosta del campionato, si è recato stamattina al Pineta Grande Hospital insieme allo staff medico del Napoli. Finora è stato uno dei migliori tra gli uomini di Conte. L'allenatore, quindi, perde un pilastro del centrocampo. I tempi di recupero saranno lunghi, lo suggerisce la dicitura "lesione di alto grado". Traduzione: dovrebbe stare fuori fino a gennaio. Anguissa salterebbe, dunque, le sfide di campionato contro Atalanta, Roma, Juve, Udinese, Milan e Cremonse, quella di Coppa Italia contro il Cagliari e quelle in Champions contro Qarabag e Benfica. In dubbio c'è anche la partecipazione alle prime partite della Coppa d'Africa, a questo punto. Una maledizione pensando agli infortuni di De Bruyne e Lukaku.   

 

 

 

Tutte le news di Napoli

