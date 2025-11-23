Napoli, la qualità fa la differenza

Si definiscono Mimì e Cocò. Scherzano sui social perché sono inseparabili, hanno trovato un’intesa speciale anche fuori dal campo. Conte li aveva usati a sprazzi finora, da loro non aveva mai avuto risposte esaltanti. Sulle loro qualità, però, nessuno ha mai avuto dubbi: hanno estro, tecnica, personalità, vedono la porta. Ieri per la prima volta hanno giocato insieme dall’inizio e finalmente hanno dimostrato quello che valgono. David Neres ha firmato una doppietta sotto gli occhi di un altro brasiliano che a Napoli ha scritto pagine indelebili di storia, Antonio Careca. Lang, invece, ha firmato il suo primo gol in maglia azzurra dopo la gioia strozzata per la rete annullata con il Torino. Ma, oltre ai gol, è stata la loro prestazione a convincere. Sempre vivaci, intraprendenti, protagonisti in fase offensiva ma anche disposti al sacrificio quando c’era da ripiegare.