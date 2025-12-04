Infortunio Lobotka: il Napoli perde un altro pezzo a centrocampo. Salta la Juve e non solo

Una perdita importante, nuovamente a centrocampo, per Antonio Conte . Un problema nel riscaldamento ha costretto Stanislav Lobotka ha saltare la sfida di Coppa Italia vinta ai rigori dal Napoli contro il Cagliari. Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra . Uno stop che dovrebbe costringere Lobotka così a saltare la sfida contro la Juventus del prossimo turno di campionato, ma anche quella contro il Benfica di Mourinho in Champions League.

Il comunicato sulle condizioni di Lobotka

Il comunicato con cui il Napoli ha commentato le condizioni di Lobotka: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il tempo di recupero per il centrocampista è stimato tra i dieci e i quindici giorni, e si aggiuge a quelli nel medesimo reparto di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, costringendo Conte a studiare una nuova strategia in mezzo al campo.