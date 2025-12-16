Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Meret e De Bruyne senza gesso e stampelle: come stanno gli infortunati del Napoli

Ne restano quattro in infermeria (out anche Anguissa e Gilmour), ma la situazione non è destinata a sbloccarsi nell’immediato: la situazione in casa azzurra
Davide Palliggiano
3 min
TagsnapolimeretDe Bruyne
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Ne restano quattro in infermeria, ma la situazione non è destinata a sbloccarsi nell’immediato. Al netto dei recuperi utili per la Supercoppa – tra cui quelli di Juan Jesus e Lukaku – il Napoli continua a fare i conti con assenze pesanti, quattro giocatori che avrebbero fatto comodo anche a Riyadh. Tre di loro, appena pochi mesi fa, erano stati protagonisti dello scudetto e oggi osservano da lontano un trofeo che avrebbero voluto giocarsi in campo. I primi a rivedersi, ma non subito, dovrebbero essere Meret e Anguissa. Il portiere ha finalmente tolto il gesso dopo la frattura al piede rimediata in allenamento: la fase più delicata è alle spalle, ma il rientro resta prudente. Si proverà a recuperarlo per la trasferta di Cremona del 28 dicembre, anche se al momento non ci sono certezze. Anguissa, invece, sta smaltendo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop lungo, Coppa d’Africa saltata e rientro previsto intorno a metà gennaio. Gilmour, invece, tornerà soltanto a inizio febbraio dopo l’intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia.

Napoli, come sta De Bruyne

Più complesso il percorso di De Bruyne, che ha iniziato l’iter riabilitativo e ha messo da parte le stampelle. Ieri ha pubblicato su Instagram una story dal Belgio, a bordo piscina, con la scritta ‘Rehab’, riabilitazione, che continuerà a svolgere nel suo Paese prima di rientrare a Napoli, seguendo una tabella simile a quella già adottata da Lukaku. Il suo ritorno in campo è stimato tra febbraio e marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Udinese-Napoli, la moviolaNapoli, lo step mentale per ripartire

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS