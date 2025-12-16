Meret e De Bruyne senza gesso e stampelle: come stanno gli infortunati del Napoli

NAPOLI - Ne restano quattro in infermeria, ma la situazione non è destinata a sbloccarsi nell’immediato. Al netto dei recuperi utili per la Supercoppa – tra cui quelli di Juan Jesus e Lukaku – il Napoli continua a fare i conti con assenze pesanti, quattro giocatori che avrebbero fatto comodo anche a Riyadh. Tre di loro, appena pochi mesi fa, erano stati protagonisti dello scudetto e oggi osservano da lontano un trofeo che avrebbero voluto giocarsi in campo. I primi a rivedersi, ma non subito, dovrebbero essere Meret e Anguissa. Il portiere ha finalmente tolto il gesso dopo la frattura al piede rimediata in allenamento: la fase più delicata è alle spalle, ma il rientro resta prudente. Si proverà a recuperarlo per la trasferta di Cremona del 28 dicembre, anche se al momento non ci sono certezze. Anguissa, invece, sta smaltendo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop lungo, Coppa d’Africa saltata e rientro previsto intorno a metà gennaio. Gilmour, invece, tornerà soltanto a inizio febbraio dopo l’intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia.