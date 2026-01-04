Conte, diretta dopo Lazio-Napoli: le parole del tecnico in tv e in conferenza stampa

15:01

Conte sul mercato: "Non ne parlo, l'anno scorso ha portato sfiga..."

14:58

Conte: "Siamo contati, speriamo di non pagare il conto"

“Mercato? Non parlo di questo argomento perché l’anno scorso ho detto ‘Non facciamo danni’ e abbiamo perso Kvaratskhelia quindi porta pure sfiga. C’è chi deve occuparsi di questo, sanno il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo, con chi lo stiamo facendo. Io devo fare l’allenatore, e so che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima con le risorse che mi vengono date. Cercherò di fare sempre del mio meglio, insieme con i ragazzi che ho”.

“Penso che l’interpretazione della gara da parte dei ragazzi sia stata eccezionale, ecco magari se avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Forse ci sta mancando un po’ di cinismo perché creiamo tanto e forse facciamo fatica a concretizzare. Però sono molto contento perché se vediamo a tutte le assenze e a tutto quello che ci è capitato, con gli uomini contati stiamo facendo cose importanti. Stanno arrivando vittorie anche con squadre di qualità molto alte. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, bisogna continuare così, so che non sarà facile perché ora giocheremo ogni tre giorni, non ci sono tante rotazioni da fare e speriamo di non pagare le conseguenze per questo”.

14:55

Conte: "Partita di livello molto alto oggi"

“Per Neres bisognerà aspettare domani - dice Conte a Dazn - dovrà fare degli accertamenti e vedere. Ha avuto un problema ma non è muscolare, speriamo che non sia niente di grave perché quest’anno già stiamo facendo i conti con tante defezioni. Comunque devo fare i complimenti ai ragazzi, perché giocare contro la Lazio all’Olimpico in questa maniera, con questa qualità di gioco, questa forza tecnica, anche fisica. Non abbiamo fatto giocare la Lazio e noi quando avevamo la palla eravamo molto bravi e molto preparati. Abbiamo fatto una partita di livello molto molto alto oggi”.

14:42

Politano: "Vogliamo migliorare i risultati del 2025"

“Migliorarci rispetto all’anno scorso è il nostro obiettivo - dice Politano, man of the match, a Dazn - sappiamo che non è facile perché ci sono tre competizioni, adesso dobbiamo restare attaccati al Milan e poi penseremo all’Inter".

14:40

Rrhamani: "Era un anno che non facevo gol"

“Prepariamo sempre questi schemi su calcio da fermo, era un anno che non facevo gol, mi mancava molto però è sempre meglio quando segni e vince la squadra. È la quarta partita che vinciamo 2-0, è bello così”.

14:38

Neres infortunato, le sue condizioni

Unico neo della partita all'Olimpico contro la Lazio per Antonio Conte, è l'infortunio di David Neres. Leggi qui le sue condizioni

14:36

Quarto clean sheet consecutivo per il Napoli di Conte

È la quarta partita in cui il Napoli di Conte vince senza subire gol, considerando anche la semifinale e finale di Supercoppa Italiana.

14:33

A breve le parole di Conte

Stadio Olimpico - Roma