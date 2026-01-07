Conte di fuoco dopo il pari contro il Verona: "Hojlund doveva amputarsi il braccio? Diventa difficile..."

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Verona: 2-2 al Maradona . Gli azzurri crollano nel primo tempo lasciando spazio al Verona che si porta sl doppio vantaggio con il super gol di Frese e il rigore segnato da Orban . Nella ripresa la squadra di Conte viene fuori e prima accorcia le distanze con McTominay poi trova il gol del definitivo pareggio con Di Lorenzo . L'allenatore degli azzurri ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn: "Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere. Nel primo tempo due episodi negativi per noi, potevamo fare meglio. Sul rigore c'è stata una valutazione un po' particolare , ma la accettiamo. Questi due episodi potevano ammazzare chiunque, nel secondo tempo siamo stati bravi a mettere la testa sulle spalle. Abbiamo avuto la forza di fare due gol". Poi Conte si scatena parlando dell'episodio del gol annullato a Hojlund : "Non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo. Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo".

Le parole di Conte dopo Napoli-Verona

Nel weekend il Napoli affronterà la trasferta a Milano contro l'Inter, avversaria delle ultime due corse scudetto vittoriose per gli azzurri: "Scudetto? A me non interessa parlare di favoriti o meno, altrimenti scatenate un putiferio. Affronteremo una squadra forte che ha fatto due finali di Champions League. Andremo lì con grande voglia e determinazione". Anche a Milano, Conte dovrà fare i conti con l'infermeria piena: "Faremo sicuramente la conta come abbiamo fatto oggi e chi giocherà darà il massimo. Per l'Inter possiamo recuperare solo Neres. Sicuramente Mazzocchi lo recuperiamo, da 15 passiamo a 16". Conte è poi tornato a parlare sulle parole che avevano fatto discutere nei giorni scorsi sull'inferiorità del Napoli rispetto alle big Inter, Milan e Juve: "Non mi sembra di aver detto chissà cosa. Ho ricordato la storia di tre top club, ho fatto dei complimenti. Poi voi siete bravi a parlare e a trovare un aspetto negativo che non c'era. Dire che Milan, Juve e Inter sono tre top club significa ricordare la storia e quello che hanno fatto. A livello mediatico so che sono un personaggio che fa parlare, ma a volte create situazioni ad arte. In Inghilterra non accadeva".