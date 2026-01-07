Napoli-Verona diretta: segui la partita di Serie A LIVE

18:27

Hojlund premiato come giocatore del mese

È stato senza dubbio il valore aggiunto del Napoli che è tornato a duellare per lo scudetto e che ha conquistato la Supercoppa: Hojlund premiato a bordo campo come 'giocatore del mese'.

18:25

Oriali su Raspadori: "Mi piacerebbe rivederlo con noi"

A pochi istanti dal fischio d'inizio ha parlato Lele Oriali, che non si è sottratto alle domande su Raspadori: "Il mercato non mi compete direttamente, perciò non posso esprimermi più di tanto, anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile tanto a noi, quanto alla Nazionale".

18:18

Momento Supercoppa: il capitano Di Lorenzo mostra il trofeo

Il Napoli festeggia prima di giocare: passerella al Maradona per la Supercoppa Italia conquistata in finale con il Bologna. È capitan Di Lorenzo a sfilare con il trofeo, mostrandolo al pubblico, mentre risuonano le note di "We are the Champions".

18:10

Napoli, Buongiorno: "Con il Verona match tosto e intenso. Sul big match con l'Inter..."

Le parole del difensore degli azzurri nel pre-partita del 'Maradona' ai microfoni di Dazn: "Il Verona? Sarà una partita tosta e intensa. Dobbiamo vincere i duelli per poter gareggiare alla pari. Abbiamo tanti impegni e dovremo fare qualche rotazione per essere sempre pronti in ogni competizione. Dobbiamo fare tutti bene, perché ci sono tante partite e dobbiamo farci trovare sempre sul pezzo ed a disposizione del mister. Noi guardiamo a noi stessi ed i 3 punti sono sempre fondamentali, esattamente come quelli della prossima contro l'Inter".

18:06

Napoli quasi perfetto nelle ultime sfide con il Verona

Gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).

18:00

Napoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona

Buongiorno e Gutierrez dal 1’, Lucca recupera, Beukema è out. Il tecnico attinge dalla Primavera per la panchina. Anno nuovo, vita vecchia. APPROFONDISCI

17:58

Verona, quanti sorrisi con il Napoli in Serie A

I gialloblù hanno vinto 14 delle 64 sfide disputate contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) hanno ottenuto più successi in campionato (14 anche contro l'Udinese).

17:53

Napoli, Lucca al Benfica: piace molto a Mourinho, dialogo aperto

Lo Special One preme per l'attaccante ma il nodo è la formula dell'operazione: TUTTI I DETTAGLI

17:49

Napoli, il fortino 'Maradona' nel 2025

Gli azzurri sono l'unica squadra imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, il Napoli non perde allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fa meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).

17:44

Napoli, assenza dell'ultim'ora per Conte: Ambrosino salta il Verona

Assenza dell'ultim'ora per Antonio Conte: l'allenatore del Napoli dovrà infatti fare a meno di Giuseppe Ambrosino. L'attaccante classe 2003 salterà la sfida con il Verona per un affaticamento muscolare.