Napoli-Verona diretta: segui la partita di Serie A LIVE
NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte sfida il Verona di Paolo Zanetti nel turno infrasettimanale dello Stadio 'Maradona', valido per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Reduci dall'esaltante successo di Roma contro la Lazio, i campioni d'Italia in carica mettono nel mirino la terza vittoria consecutiva con l'obiettivo di riprendersi la testa della classifica. Il Verona, dal canto suo, vuole rialzarsi dopo i due pesanti ko di fila (entrambi per 3-0) maturati contro il Milan a San Siro e il Torino al 'Bentegodi'. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
18:27
Hojlund premiato come giocatore del mese
È stato senza dubbio il valore aggiunto del Napoli che è tornato a duellare per lo scudetto e che ha conquistato la Supercoppa: Hojlund premiato a bordo campo come 'giocatore del mese'.
18:25
Oriali su Raspadori: "Mi piacerebbe rivederlo con noi"
A pochi istanti dal fischio d'inizio ha parlato Lele Oriali, che non si è sottratto alle domande su Raspadori: "Il mercato non mi compete direttamente, perciò non posso esprimermi più di tanto, anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile tanto a noi, quanto alla Nazionale".
18:18
Momento Supercoppa: il capitano Di Lorenzo mostra il trofeo
Il Napoli festeggia prima di giocare: passerella al Maradona per la Supercoppa Italia conquistata in finale con il Bologna. È capitan Di Lorenzo a sfilare con il trofeo, mostrandolo al pubblico, mentre risuonano le note di "We are the Champions".
18:10
Napoli, Buongiorno: "Con il Verona match tosto e intenso. Sul big match con l'Inter..."
Le parole del difensore degli azzurri nel pre-partita del 'Maradona' ai microfoni di Dazn: "Il Verona? Sarà una partita tosta e intensa. Dobbiamo vincere i duelli per poter gareggiare alla pari. Abbiamo tanti impegni e dovremo fare qualche rotazione per essere sempre pronti in ogni competizione. Dobbiamo fare tutti bene, perché ci sono tante partite e dobbiamo farci trovare sempre sul pezzo ed a disposizione del mister. Noi guardiamo a noi stessi ed i 3 punti sono sempre fondamentali, esattamente come quelli della prossima contro l'Inter".
18:06
Napoli quasi perfetto nelle ultime sfide con il Verona
Gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).
18:00
Napoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona
17:58
Verona, quanti sorrisi con il Napoli in Serie A
I gialloblù hanno vinto 14 delle 64 sfide disputate contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) hanno ottenuto più successi in campionato (14 anche contro l'Udinese).
17:53
Napoli, Lucca al Benfica: piace molto a Mourinho, dialogo aperto
17:49
Napoli, il fortino 'Maradona' nel 2025
Gli azzurri sono l'unica squadra imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, il Napoli non perde allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fa meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).
17:44
Napoli, assenza dell'ultim'ora per Conte: Ambrosino salta il Verona
Assenza dell'ultim'ora per Antonio Conte: l'allenatore del Napoli dovrà infatti fare a meno di Giuseppe Ambrosino. L'attaccante classe 2003 salterà la sfida con il Verona per un affaticamento muscolare.
17:40
Napoli-Verona, i precedenti
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) gli azzurri hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.
17:37
Napoli-Verona, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti.
17:33
Napoli-Verona, dove vederla in streaming
Partita del 'Maradona' visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento.
17:32
Dove vedere Napoli-Verona in diretta tv
Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
17:30
Cresce l'attesa per Napoli-Verona
La sfida tra gli azzurri di Conte e i gialloblù di Zanetti, valida per la 19esima giornata di Serie A, è in programma oggi (mercoledì 7 gennaio) allo Stadio 'Maradona': calcio d'inizio alle ore 18:30.