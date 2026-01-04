Lazio-Napoli diretta: segui live la sfida di Serie A dell’Olimpico

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a DAZN: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza. I tempi di Lukaku non si sono dilatati: son sempre stati lunghi. Sta lavorando, arriva da un infortunio importante e le recidive sono dietro l'angolo: bisogna essere attenti e carichi. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto. Siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla. Sapete le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare. Aspettiamo Anguissa, un giocatore importante che ci è mancato tanto. Lang? Ha giocato buone partite. Non ho detto che è in uscita, ma ci aspettiamo molto da lui. Sta lavorando bene".

Napoli, Spinazzola: "In settimana abbiamo caricato"

Anche Spinazzola ha detto la sua prima della partita a DAZN: "Mi sento bene. In settimana abbiamo ricaricato e caricato. E' stata l'unica settimana intera avuta a disposizione per lavorare. Abbiamo preparato bene questa partita"

Lazio, Noslin: "Sarri ha fiducia in me"

Noslin ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono l'unico attaccante oggi. L'allenatore si fida di me per oggi per conquistare i tre punti. Contro il Napoli ho segnato una tripletta in Coppa Italia. Vedremo come andrà la gara di oggi".

Lazio, Fabiani: "Guendouzi non è in uscita oggi, ma le offerte saranno valutate"

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il mister ha parlato con Noslin. Sarri fa le scelte tecniche. Su Noslin ha sempre riposto la massima fiducia. Non lo dico all'indomani della cessione del Taty, ma in base a quanto sento a Formello. Un giocatore affidabile, che ha aspettato pazientemente il suo momento. Il Fenerbahce su Guendouzi? Allo stato attuale non è in uscita. Poi, è chiaro che abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento. Richieste ufficiali non ne ho ricevute. Il nostro progetto è iniziato all'indomani delle partenze importanti di Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile e Felipe Anderson. Taty andrà sostituito, così come sarà sostituita un'altra eventuale cessione".

Napoli, Vergara e Lucca assenti: il motivo

Vergara e Lucca non prenderanno parte alla sfida dell'Olimpico. Il primo è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, il secondo con uno stato influenzale.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

NAPOLI (3-4-2-1): Milnkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

Il Napoli vuole rispondere al Milan

Il Napoli vuole rispondere al successo del Milan, che venerdì sera ha battuto il Cagliari per 1-0. Alle 20:45 l'Inter ospita il Bologna. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

Dove seguire Lazio-Napoli in tv

La partita tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN: le ultime.

Manca sempre meno al fischio d'inizio

Il fischio d'inizio della sfida tra la Lazio e il Napoli avrà luogo alle 12:30 allo stadio Olimpico.

Stadio Olimpico - Roma