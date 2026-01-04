Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Lazio
Lazio
    Napoli
    Napoli
      0 - 0
      3' 1° tempo
      Serie A - 04.01.2026
      Stadio Olimpico

      Arbitro Davide Massa
      Lazio
      0 - 0
      3' 1° tempo
      Napoli

      Lazio-Napoli diretta: segui live la sfida di Serie A dell’Olimpico

      La domenica di campionato si apre con la gara tra la la squadra di Sarri e quella di Conte: aggiornamenti in tempo reale
      6 min
      TagsSerie ALazionapoli
      Aggiorna

      Lo Stadio Olimpico è il teatro della sfida dell'ora di pranzo della diciottesima giornata di Serie A. La Lazio di Sarri, reduce da due pareggi consecutivi e momentaneamente al nono posto in classifica, ospita il Napoli. La squadra di Conte vuole aprire al meglio il 2026, rispondendo al successo di venerdì del Milan. Segui Lazio-Napoli sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale. 

       

      12:31

      1' - Lazio-Napoli, al via la partita

      Inizia la partita. Palla in possesso del Napoli.

      12:30

      Minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

      Come in tutti i campi di Serie A, anche all'Olimpico ha avuto luogo il minuto di raccoglimento per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

      12:25

      Caicedo salutato dalla Curva Nord

      Felipe Caicedo presente all'Olimpico per la partita. Il calciatore è stato omaggiato dai suoi ex tifosi.

      12:24

      Squadre pronte a scendere in campo

      La Lazio e il Napoli sono pronte a scendere in campo all'Olimpico.

      12:11

      Napoli, Manna: "Mercato? Non escludiamo nulla"

      Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a DAZN: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza. I tempi di Lukaku non si sono dilatati: son sempre stati lunghi. Sta lavorando, arriva da un infortunio importante e le recidive sono dietro l'angolo: bisogna essere attenti e carichi. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto. Siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla. Sapete le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare. Aspettiamo Anguissa, un giocatore importante che ci è mancato tanto. Lang? Ha giocato buone partite. Non ho detto che è in uscita, ma ci aspettiamo molto da lui. Sta lavorando bene". 

      12:05

      Napoli, Spinazzola: "In settimana abbiamo caricato"

      Anche Spinazzola ha detto la sua prima della partita a DAZN: "Mi sento bene. In settimana abbiamo ricaricato e caricato. E' stata l'unica settimana intera avuta a disposizione per lavorare. Abbiamo preparato bene questa partita"

      12:03

      Lazio, Noslin: "Sarri ha fiducia in me"

      Noslin ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono l'unico attaccante oggi. L'allenatore si fida di me per oggi per conquistare i tre punti. Contro il Napoli ho segnato una tripletta in Coppa Italia. Vedremo come andrà la gara di oggi".

      11:53

      Lazio, Fabiani: "Guendouzi non è in uscita oggi, ma le offerte saranno valutate"

      Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il mister ha parlato con Noslin. Sarri fa le scelte tecniche. Su Noslin ha sempre riposto la massima fiducia. Non lo dico all'indomani della cessione del Taty, ma in base a quanto sento a Formello. Un giocatore affidabile, che ha aspettato pazientemente il suo momento. Il Fenerbahce su Guendouzi? Allo stato attuale non è in uscita. Poi, è chiaro che abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento. Richieste ufficiali non ne ho ricevute. Il nostro progetto è iniziato all'indomani delle partenze importanti di Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile e Felipe Anderson. Taty andrà sostituito, così come sarà sostituita un'altra eventuale cessione". 

      11:39

      Napoli, Vergara e Lucca assenti: il motivo

      Vergara e Lucca non prenderanno parte alla sfida dell'Olimpico. Il primo è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, il secondo con uno stato influenzale.

      11:35

      Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

      LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
      NAPOLI (3-4-2-1): Milnkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. 

      11:24

      Il Napoli vuole rispondere al Milan

      Il Napoli vuole rispondere al successo del Milan, che venerdì sera ha battuto il Cagliari per 1-0. Alle 20:45 l'Inter ospita il Bologna. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

      11:13

      Dove seguire Lazio-Napoli in tv

      La partita tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN: le ultime. 

      11:01

      Manca sempre meno al fischio d'inizio

      Il fischio d'inizio della sfida tra la Lazio e il Napoli avrà luogo alle 12:30 allo stadio Olimpico.

      Stadio Olimpico - Roma

       

      Lazio Napoli

