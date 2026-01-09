Neres può giocare contro l'Inter? Oggi la risposta dei test del Napoli

Neres a San Siro non è ancora una certezza, ma è una possibilità. Il Napoli che si appresta a cominciare la preparazione dello scontro scudetto di domenica con l’Inter, da oggi inizierà a valutare con maggiore realismo anche le possibilità di poter recuperare il suo uomo immagine dell’ultimo periodo. La fantasia al potere, la variabile tattica che insieme con Elmas, Hojlund, Politano e Spinazzola è riuscito a cambiare il volto della produzione offensiva nel mini ciclo di quattro vittorie consecutive collezionate dalla Supercoppa alla Lazio. Poi, lacrime brasiliane per l’infortunio rimediato all’Olimpico e lacrime napoletane con il Verona, la prima partita affrontata senza David da Riyadh in poi e, caso strano, anche la prima stecca di un crescendo rossiniano. Capita, tutto normale e a un certo punto forse anche inevitabile alla luce delle condizioni della squadra: oltre a lui, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra che per sua fortuna non è stata accompagnata da lesioni, contro l’Hellas mancavano altri otto elementi tra infortunati (Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour), affaticati (Ambrosino e Vergara), ritardi atletici (Lukaku) e squalifiche (Mazzocchi). E in un attimo tutto diventa chiaro: allo stato attuale, l’assenza di Neres assume un peso specifico enorme. Decisivo.