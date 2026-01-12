Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli, nuovo infortunio in allenamento per Meret: cos'è successo

Il club azzurro ha comunicato lo stop del portiere, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma: i dettagli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Non c'è pace per Alex Meret, 28enne portiere del Napoli e della Nazionale che fin qui ha vissuto una stagione poco fortunata. Tornato in gruppo dopo la frattura al piede che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane, il portiere si è infatti fermato di nuovo.

Nuovo infortunio per Meret: la nota del Napoli

A comunicare lo stop del portiere è stato lo stesso club azzurro: "Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra", ha scritto il Napoli in coda al report giornaliero pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma - si legge ancora nella nota del club azzurro all'indomani dello spettacolare pari di San Siro contro l'Inter -. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".

 

 

 

