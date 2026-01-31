Di Lorenzo, brutto infortunio in Napoli-Fiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successo

Napoli, infortunio anche per Di Lorenzo: le sue condizioni

Il terzino ha messo male il ginocchio sinistro nella propria area di rigore e ha subito chiestgo il cambio dopo un movimento innaturale che non sembra presagire nulla di buono. Nel giorno in cui è stato premiato prima della gara per aver raggiunto le trecento presenze con la maglia del Napoli, Di Lorenzo è uscito in barella e terrà in apprensione tutto l'ambiente per le prossime ore: solo dopo tutti gli accertamenti del caso si avrà la certezza dell'entità dell'infortunio.