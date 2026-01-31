Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Di Lorenzo, brutto infortunio in Napoli-Fiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successo

Le condizioni del capitano della squadra di Conte: movimento innaturale del ginocchio sinistro
Altra bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio capitan Di Lorenzo nel primo tempo del match al Maradona contro la Fiorentina.

Napoli, infortunio anche per Di Lorenzo: le sue condizioni

Il terzino ha messo male il ginocchio sinistro nella propria area di rigore e ha subito chiestgo il cambio dopo un movimento innaturale che non sembra presagire nulla di buono. Nel giorno in cui è stato premiato prima della gara per aver raggiunto le trecento presenze con la maglia del Napoli, Di Lorenzo è uscito in barella e terrà in apprensione tutto l'ambiente per le prossime ore: solo dopo tutti gli accertamenti del caso si avrà la certezza dell'entità dell'infortunio.

 

 

