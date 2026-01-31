Di Lorenzo, brutto infortunio in Napoli-Fiorentina: barella e mani nei capelli, cosa è successo
Altra bruttissima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio capitan Di Lorenzo nel primo tempo del match al Maradona contro la Fiorentina.
Napoli, infortunio anche per Di Lorenzo: le sue condizioni
Il terzino ha messo male il ginocchio sinistro nella propria area di rigore e ha subito chiestgo il cambio dopo un movimento innaturale che non sembra presagire nulla di buono. Nel giorno in cui è stato premiato prima della gara per aver raggiunto le trecento presenze con la maglia del Napoli, Di Lorenzo è uscito in barella e terrà in apprensione tutto l'ambiente per le prossime ore: solo dopo tutti gli accertamenti del caso si avrà la certezza dell'entità dell'infortunio.