mercoledì 4 febbraio 2026
Di Lorenzo si opera al piede: il comunicato del Napoli

Il capitano azzurro scrive ai tifosi sui social: "Da 6 mesi ho dolore..."
NAPOLI - Il Napoli ha reso noto che "in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa". In questo momento il difensore del Napoli e della Nazionale, è indisponibile a causa del "trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro" riportato durante il match contro la Fiorentina.

Il capitano su Instagram: "Gioco da mesi con dolore al piede..."

Di Lorenzo scrive ai suoi tifosi sui social e spiega le motivazioni dietro la scelta di operarsi al piede: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!".

I compagni di squadra rispondono: "Ti aspettiamo"

Dopo il post, non sono mancati i messaggi di affetto e pronta guarigione da parte dei suoi compagni di squadra. Tra i primi a commentare c'è Kevin De Bruyne: "Stay Strong capitano". Poi il portiere Alex Meret che commenta: "Ti aspettiamo".

 

