lunedì 9 febbraio 2026
Lucca segna, Lang firma l'assist: scoppia la polemica social con i tifosi del Napoli

I due ex tornano protagonisti fuori dall'Italia ma senza dimenticare il passato in azzurro: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
2 min
TagsnapoliLuccaLang
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Venerdì Lorenzo Lucca ha segnato il suo primo gol in Premier, all’esordio con il Nottingham Forest. E poi ha scritto un post criptico sui social, innescando una catena di reazioni da parte dei tifosi del Napoli. Dopo le parole di Lang sul suo rapporto con Conte nei sei mesi trascorsi in azzurro prima del trasferimento in prestito al Galatasaray, ieri è arrivato il messaggio di Lucca. Rinfrancato dal gol realizzato alla prima presenza con il Nottingham entrando dalla panchina, una rete che però ha reso soltanto meno amara la sconfitta per 3-1 contro il Leeds, ma evidentemente voglioso di rivincite. Lorenzo ha postato sul suo account Instagram una serie di immagini della partita che lo ritraggono con la nuova maglia e poi, dando anche l’idea di citare scritture sacre, ha scritto in inglese: «Forgive them, for they do not know». Perdona loro, perché non sanno. Il post è stato subissato di commenti non esattamente affettuosi dei tifosi del Napoli. Dall’Inghilterra alla Turchia: seconda di fila da titolare per Lang con il Gala e primo assist per il gol di Yilmaz nel 3-0 con il Rizespor.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

