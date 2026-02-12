"Sanghe pe Napule": l'iniziativa del Napoli per donare il sangue 

I giocatori firmeranno il "Certificato di Sangue Azzurro"

Un iniziativa nata da un dato che racconta che Napoli occupa il penultimo posto tra i capoluoghi di regione italiani per media di donazioni di sangue in rapporto al numero di abitanti. “Sanghe pe Napule”, così, intende trasformare il senso di appartenenza e l’orgoglio azzurro in un gesto di cittadinanza attiva. Un progetto che si svilupperà lungo l’arco della stagione sportiva attraverso una serie di attività, sia digitali sia sul territorio. Anche i calciatori del Napoli saranno protagonisti della campagna, invitando tifosi e cittadini a “scendere in campo” per la propria città, affiancando l’impegno sportivo a un’azione concreta di solidarietà. Inoltre, i calciatori firmeranno il “Certificato di Sangue Azzurro”, rilasciato ai donatori come riconoscimento del gesto compiuto. Sarà AVIS Regionale Campania a coordinare le attività di donazione e la rete dei centri coinvolti, consultabili attraverso il suo sito ufficiale, assicurando sicurezza e corretto impatto sanitario dell’iniziativa. Sorgesana accompagnerà il progetto promuovendo l’importanza dell’idratazione e del benessere nel percorso del donatore, sostenendo l’iniziativa come parte del proprio impegno sociale.

"Il Napoli ha il dovere di sostenere cause con impatto reale sulla vita"

“Il Napoli sente il dovere di utilizzare la propria forza comunicativa per sostenere cause che hanno un impatto reale sulla vita della città. Questo progetto nasce dalla volontà di trasformare il senso di appartenenza in un gesto capace di incidere sul bene comune”. Queste le dichiarazioni di Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli. Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Sorgesana, ha proseguito: “Per Sorgesana la responsabilità sociale è un impegno strutturale che guida il modo in cui l’azienda interpreta il benessere. Questo progetto ha un obiettivo chiaro: aumentare concretamente le donazioni e rafforzare le scorte negli ospedali del territorio. Napoli è una città di grande generosità: trasformare questa forza in un gesto di responsabilità condivisa come la donazione del sangue significa prendersi cura della vita". Infine ha preso parola Antonio Rusciano, membro dell’esecutivo e responsabile della comunicazione di AVIS Regionale Campania: “La solidarietà e l’altruismo sono caratteristiche distintive del popolo napoletano. C’è però la necessità di una corretta informazione e di una costante sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue affinché tali valori si traducano in un gesto semplice ma fondamentale".