Napoli, McTominay out ma il futuro è suo: parte la trattativa per il rinnovo

Il più grande dei grandi assenti di Napoli-Roma è lui: Scott McTominay. L’infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo: sembrava che le cose stessero migliorando e che il recupero fosse davvero possibile, e invece ieri Scott ha avvertito ancora il fastidio che l’ha tormentato sin dalla fine del primo tempo della partita con il Genoa a Marassi e s’è arreso.

Napoli senza McTominay contro la Roma

Niente da fare: salterà anche lo scontro diretto per la Champions dopo i quarti di Coppa Italia contro il Como. La sfortuna del Napoli non ha confini: dopo Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo e Neres, e con Gilmour in bilico e comunque assente da due mesi e mezzo, Conte dovrà fare ancora a meno dell’uomo più in forma e più decisivo proprio in una partita che potrebbe segnare le sorti della corsa alla grande Europa. McT, però, non è soltanto il presente: è il futuro. Un futuro che il club sta provando a costruire insieme con lui attraverso il rinnovo fino al 2030: a inizio settimana il suo agente Colin Murdock è partito dall’Inghilterra e ha incontrato il ds Manna per gettare le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028.

Al posto dello scozzese toccherà a Elmas

Una buona notizia, anzi ottima considerando la forza e il valore di McTominay, una colonna del presente sulla quale appoggiare anche la costruzione del Napoli che verrà, ma il vuoto resta. Grande, enorme: un guaio ulteriore in mezzo ai guai che la squadra sta affrontando da tempo. Per giunta in una serata che, dicevamo, potrebbe orientare in maniera importantissima la corsa alla qualificazione alla prossima Champions. Troppo stretti, del resto, i tempi: McT ha avvertito il problema otto giorni fa a Genova, nel corso di un primo tempo giocato a ritmi altissimi anche sul dolore, alla ventottesima partita di fila: non un infortunio grave, per fortuna sua e del Napoli, ma anche un risentimento da tenere sotto controllo e trattare con cura per evitare che si trasformi in un ostacolo più alto e serio. Al suo posto, come martedì contro il Como, nel tandem di centrocampo toccherà a Elmas agire al fianco di Lobotka.

L'agente di McT tratta il rinnovo con Manna

L’immediato presente, insomma, non è il massimo. Ma il Napoli, dicevamo, sta provando a costruire un futuro più che mai basato sul volto e il fisico bestiale di McTominay: il suo agente è arrivato a Napoli, s’è accomodato con Manna e ha chiacchierato di novità, prospettive, numeri, anni. Date: l’attuale contratto scadrà nel 2028, ma l’idea condivisa tra club e giocatore è di continuare insieme e rafforzare il rapporto, prolungando fino al 2030. McT, del resto, è già stato il simbolo del quarto scudetto e finora è stato anche il capo della resistenza di una stagione tremenda sotto il profilo delle difficoltà. È con Hojlund, il centravanti del gruppo, uno dei due calciatori della rosa ad aver raggiunto la doppia cifra - 10 gol - e ogni volta riesce sempre a riempire le sue partite di un repertorio talmente ampio sia sotto l’aspetto tecnico, sia tattico e fisico. Doppia, logica conclusione: ecco perché il Napoli non vuole fare a meno di lui nel futuro, ecco perché oggi la sua assenza contro la Roma è un bel guaio.