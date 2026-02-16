Alisson Santos, energia e numeri: il Napoli ha pescato un jolly

Un cuore enorme, la voglia di non arrendersi mai. Un terzo posto difeso fino alla fine, fino all’ultima goccia di energia. Quella arrivata dal Brasile via Portogallo, quella portata dal jolly pescato sul mercato di gennaio da Manna. Alisson Santos ha consentito al Napoli di mantenere la lunga striscia di imbattibilità in campionato al Maradona e soprattutto di strappare un pareggio prezioso per la classifica e per il morale. Perché il Napoli ha bisogno anche di entusiasmo per ritrovarsi. Questa è una squadra che ha perso troppe certezze per essere se stessa. Quando il livello del confronto si alza, come contro l’agguerrita Roma di Gasp, le assenze si fanno sentire ancora di più. Senza quattro punti fermi come McTominay, Anguissa, Di Lorenzo e Neres , l’identità è completamente stravolta. Il Napoli perde fisicità in mezzo al campo, certezze sull’asse di destra (quello storicamente più forte) e anche l’imprevedibilità in attacco.

Ma, nonostante le difficoltà, non getta mai la spugna: ha grinta e carattere, esce dal campo con la maglia sudata e dopo aver dato tutto. Perciò ha l’appoggio totale dei tifosi, quelli che l’hanno applaudito con un enorme striscione per aver onorato la maglia e la città. E che ieri si sono esaltati quando in campo è entrato Alisson Santos: accelerazioni, serpentine, assist e anche quel gol a suggellare venti minuti frizzanti e pieni di cose fatte per bene. A lle fine della stagione restano tredici partite. Conte giocherà sette volte in casa e sei fuori, il calendario sembra tutt’altro che proibitivo. Gli impegni più delicati, almeno sulla carta, sono quelli con Milan, Lazio e Bologna al Maradona e con Atalanta e Como in trasferta. La qualificazione in Champions è l’unico obiettivo rimasto a un gruppo che era partito con altre ambizioni. Ma il percorso del Napoli è stato pieno di ostacoli e imprevisti, condizionato in maniera pesantissima dagli infortuni.

L’ultimo ieri sera di Rrahmani, nell’occasione del fallo da rigore commesso. In sette mesi non c’è stata mai una partita con l’organico al completo. Un ritmo insostenibile anche per una rosa che era stata costruita per poter competere su tutti i fronti. Il tempo dei bilanci è ancora lontano, ma per programmare al meglio il futuro c’è bisogno di un’analisi lucida e logica di tutto quello che è successo. Il primo obiettivo sarà quello di evitare un’altra ecatombe come quella di quest’anno. Come? Difficile dirlo, toccherà a tutti i professionisti che lavorano nel club trovare gli accorgimenti e i correttivi giusti. Intanto c’è da fare il massimo in questo rush finale, che via via vedrà tornare a disposizione anche altri lungodegenti.

Gilmour è tornato per qualche minuto dopo tre mesi, Conte aspetta con impazienza Anguissa e si augura di rivedere al più presto De Bruyne, Neres e Di Lorenzo. Arrivare fra le prime quattro può sembrare un obiettivo poco stimolante, ma è di vitale importanza per le casse del club. Comunque vada, la stagione non si concluderà con zero titoli. La vittoria della Supercoppa, come ha ricordato Conte, non può essere dimenticata. Anche se, nell’anno del centenario, i tifosi sognavano un altro regalo.