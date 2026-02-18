Riecco De Bruyne: presto torna in Italia per inseguire la grande Europa e il Mondiale

Tra qualche giorno ci sarà un nuovo sceriffo del centrocampo in città. Si avvicina il ritorno di Kevin De Bruyne in Italia: è atteso domenica a Napoli, quando i compagni saranno a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e dal giorno successivo potrebbe anche rivedersi in sede, al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà il processo di riatletizzazione che gradualmente dovrà restituirlo al calcio e a Conte. Una strada lunga e tortuosa inaugurata con la grave lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro l’Inter, il 25 ottobre, calciando il rigore dell’1-0: smorfia, lacrime, arrivederci a tutti. Poi, la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, e a seguire di svolgere il percorso riabilitativo in una clinica della zona, la stessa che ha ospitato Lukaku dopo l’infortunio di agosto: uno è uscito e l’altro è entrato, letteralmente. Sincronismo crudelmente perfetto: un solo giorno di distanza tra i due eventi. Kevin, però, rispetto a Romelu ha deciso di operarsi, ma l’obiettivo dei due colleghi di nazionale è lo stesso: ritrovare la forma innanzitutto per il Napoli e poi per il Belgio in vista del Mondiale in programma in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. Per entrambi sarebbe il quarto, probabilmente l’ultimo considerando che De Bruyne compirà 35 anni il 28 giugno e Big Rom 33 il 13 maggio.