Riecco De Bruyne: presto torna in Italia per inseguire la grande Europa e il Mondiale
Tra qualche giorno ci sarà un nuovo sceriffo del centrocampo in città. Si avvicina il ritorno di Kevin De Bruyne in Italia: è atteso domenica a Napoli, quando i compagni saranno a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e dal giorno successivo potrebbe anche rivedersi in sede, al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà il processo di riatletizzazione che gradualmente dovrà restituirlo al calcio e a Conte. Una strada lunga e tortuosa inaugurata con la grave lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro l’Inter, il 25 ottobre, calciando il rigore dell’1-0: smorfia, lacrime, arrivederci a tutti. Poi, la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, e a seguire di svolgere il percorso riabilitativo in una clinica della zona, la stessa che ha ospitato Lukaku dopo l’infortunio di agosto: uno è uscito e l’altro è entrato, letteralmente. Sincronismo crudelmente perfetto: un solo giorno di distanza tra i due eventi. Kevin, però, rispetto a Romelu ha deciso di operarsi, ma l’obiettivo dei due colleghi di nazionale è lo stesso: ritrovare la forma innanzitutto per il Napoli e poi per il Belgio in vista del Mondiale in programma in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. Per entrambi sarebbe il quarto, probabilmente l’ultimo considerando che De Bruyne compirà 35 anni il 28 giugno e Big Rom 33 il 13 maggio.
La forza di De Bruyne
Lukaku viaggia già su un altro livello, è ovvio: è parso molto indietro dal punto di vista fisico e non ha ancora chissà quanti minuti nelle gambe, ma almeno è rientrato. È tornato a giocare in tutte le competizioni. E questa sarà la missione di Kevin a partire dalla prossima settimana, per la parte finale del campionato: dall’infortunio sono trascorsi 116 giorni. Quasi quattro mesi. Non è ancora finita, questo è chiaro, e anzi come ha insegnato il caso di Romelu bisognerà procedere con attenzione e pazienza, ma sarà importante ritrovare KDB anche soltanto nello spogliatoio. Nel momento in cui recupererà ritmo e forza, poi, diventerà un’arma in più di notevolissima importanza nella passerella conclusiva del campionato e nella lotta per conquistare un pass per la prossima Champions.
Gli obiettivi di KDB
Quando s’è fermato, a ottobre, il Napoli era in corsa su tutti i fronti, soprattutto dopo la vittoria contro l’Inter al Maradona, mentre ora è fuori dalle coppe e insegue un posto nella prossima Champions. Senza Kevin è arrivata la Supercoppa in Arabia, e dalla sua uscita di scena sono cambiate tante cose dal punto di vista tattico: con De Bruyne era il Napoli dei Fab Four, tutti e quattro i centrocampisti insieme con Lobotka, Anguissa e McTominay, ma poi Conte ha modellato un altro sistema. Un altro paio almeno, dall’epoca: a novembre s’è fermato anche Frank e le esigenze sono notevolmente cambiate. Stagione difficile, De Bruyne lo sa perfettamente, ma c’è ancora tempo e spazio per riempirla di colori: del Napoli e della nazionale belga. Europa e mondo, Champions e Mondiale: KDB ci proverà presto, questione di giorni.
Tra qualche giorno ci sarà un nuovo sceriffo del centrocampo in città. Si avvicina il ritorno di Kevin De Bruyne in Italia: è atteso domenica a Napoli, quando i compagni saranno a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e dal giorno successivo potrebbe anche rivedersi in sede, al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà il processo di riatletizzazione che gradualmente dovrà restituirlo al calcio e a Conte. Una strada lunga e tortuosa inaugurata con la grave lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro l’Inter, il 25 ottobre, calciando il rigore dell’1-0: smorfia, lacrime, arrivederci a tutti. Poi, la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, e a seguire di svolgere il percorso riabilitativo in una clinica della zona, la stessa che ha ospitato Lukaku dopo l’infortunio di agosto: uno è uscito e l’altro è entrato, letteralmente. Sincronismo crudelmente perfetto: un solo giorno di distanza tra i due eventi. Kevin, però, rispetto a Romelu ha deciso di operarsi, ma l’obiettivo dei due colleghi di nazionale è lo stesso: ritrovare la forma innanzitutto per il Napoli e poi per il Belgio in vista del Mondiale in programma in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. Per entrambi sarebbe il quarto, probabilmente l’ultimo considerando che De Bruyne compirà 35 anni il 28 giugno e Big Rom 33 il 13 maggio.
La forza di De Bruyne
Lukaku viaggia già su un altro livello, è ovvio: è parso molto indietro dal punto di vista fisico e non ha ancora chissà quanti minuti nelle gambe, ma almeno è rientrato. È tornato a giocare in tutte le competizioni. E questa sarà la missione di Kevin a partire dalla prossima settimana, per la parte finale del campionato: dall’infortunio sono trascorsi 116 giorni. Quasi quattro mesi. Non è ancora finita, questo è chiaro, e anzi come ha insegnato il caso di Romelu bisognerà procedere con attenzione e pazienza, ma sarà importante ritrovare KDB anche soltanto nello spogliatoio. Nel momento in cui recupererà ritmo e forza, poi, diventerà un’arma in più di notevolissima importanza nella passerella conclusiva del campionato e nella lotta per conquistare un pass per la prossima Champions.