Napoli, lo sfogo di Contini sui social: "Che pagliacciata il calcio di oggi"
È un day after piuttosto avvelenato quello che accompagna la sconfitta del Napoli di Antonio Conte, ko a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. L'annullamento del gol di Gutierrez, per il presunto fallo di Hojlund ai danni di Hien, non va giù al club di Aurelio De Laurentiis e ai suoi tesserati. Tra questi, anche il terzo portiere Nikita Contini, ormai veterano dello spogliatoio azzurro, che ha affidato un pensiero ai suoi canali social ufficiali.
Napoli, lo sfogo social di Contini: "Che pagliacciata il calcio di oggi"
Dal rigore revocato al Napoli al gol annullato a Gutierrez, per il contatto Hojlund-Hien, fino al 2-1 finale. Su Instagram, Nikita Contini si è lasciato andare ad un attacco diretto al Var e al calcio moderno: "PENSIERO NOTTURNO: Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque.. E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco... Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’pallon è na cosa seria! Altrimenti…meglio che ci diamo al ballo".