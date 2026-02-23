Napoli, lo sfogo di Contini sui social: "Che pagliacciata il calcio di oggi"

È un day after piuttosto avvelenato quello che accompagna la sconfitta del Napoli di Antonio Conte, ko a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. L'annullamento del gol di Gutierrez , per il presunto fallo di Hojlund ai danni di Hien, non va giù al club di Aurelio De Laurentiis e ai suoi tesserati. Tra questi, anche il terzo portiere Nikita Contini , ormai veterano dello spogliatoio azzurro, che ha affidato un pensiero ai suoi canali social ufficiali.

Napoli, lo sfogo social di Contini: "Che pagliacciata il calcio di oggi"

Dal rigore revocato al Napoli al gol annullato a Gutierrez, per il contatto Hojlund-Hien, fino al 2-1 finale. Su Instagram, Nikita Contini si è lasciato andare ad un attacco diretto al Var e al calcio moderno: "PENSIERO NOTTURNO: Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque.. E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco... Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’pallon è na cosa seria! Altrimenti…meglio che ci diamo al ballo".