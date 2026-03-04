Sal Da Vinci accetta l'invito di De Laurentiis: canterà prima di Napoli-Torino

NAPOLI - Manca soltanto l'annuncio ufficiale ma ormai è certo: Sal Da Vinci canterà venerdì sera allo Stadio Maradona, prima della partita tra il suo Napoli e il Torino. Il 56enne cantautore, rientrato in queste ore in città dopo la vittoria nel Festival di Sanremo, ha accettato l'invito di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Nato a New York per caso, ma cresciuto a Mergellina, Sal è da sempre tifoso della squadra azzurra.