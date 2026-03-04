Sal Da Vinci accetta l'invito di De Laurentiis: canterà prima di Napoli-Torino
NAPOLI - Manca soltanto l'annuncio ufficiale ma ormai è certo: Sal Da Vinci canterà venerdì sera allo Stadio Maradona, prima della partita tra il suo Napoli e il Torino. Il 56enne cantautore, rientrato in queste ore in città dopo la vittoria nel Festival di Sanremo, ha accettato l'invito di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Nato a New York per caso, ma cresciuto a Mergellina, Sal è da sempre tifoso della squadra azzurra.
L'invito per Napoli-Torino
Venerdì, prima di Napoli-Torino (in programma alle 20.45), Sal Da Vinci canterà 'Per sempre sì', brano che gli ha permesso di imporsi sabato scorso a Sanremo. Nonostante numerosi impegni, il cantautore, figlio del cantante e attore Mario Da Vinci, non ha resistito alla proposta del patron della sua squadra del cuore. Da Vinci ovviamente resterà poi sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta per assistere al match tra la formazione di Conte e i granata di D'Aversa.