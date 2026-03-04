Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Sal Da Vinci accetta l'invito di De Laurentiis: canterà prima di Napoli-Torino

Il vincitore del Festival di Sanremo si esibirà allo Stadio Maradona in occasione dell'anticipo di venerdì in campionato
2 min
TagsDa Vincinapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Manca soltanto l'annuncio ufficiale ma ormai è certo: Sal Da Vinci canterà venerdì sera allo Stadio Maradona, prima della partita tra il suo Napoli e il Torino. Il 56enne cantautore, rientrato in queste ore in città dopo la vittoria nel Festival di Sanremo, ha accettato l'invito di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Nato a New York per caso, ma cresciuto a Mergellina, Sal è da sempre tifoso della squadra azzurra.

L'invito per Napoli-Torino

Venerdì, prima di Napoli-Torino (in programma alle 20.45), Sal Da Vinci canterà 'Per sempre sì', brano che gli ha permesso di imporsi sabato scorso a Sanremo. Nonostante numerosi impegni, il cantautore, figlio del cantante e attore Mario Da Vinci, non ha resistito alla proposta del patron della sua squadra del cuore. Da Vinci ovviamente resterà poi sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta per assistere al match tra la formazione di Conte e i granata di D'Aversa.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

