Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La battuta di Conte a Politano fa ridere tutti: "Dai che per una volta..."

All'84' di Napoli-Torino il capitano degli azzurri è stato sostituito per far posto a Mazzocchi: siparietto con il tecnico
2 min
TagsContepolitanoNapoli-Torino
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Nel 2-1 del Napoli contro il Torino al Maradona, capitan Matteo Politano ha giocato l'ennesima ottima partita con la maglia azzurrra offrendo a Elmas, di testa, l'assist per il momentaneo 2-0. Di certo la sua prestazione è stata particolarmente apprezzata da Antonio Conte: sorridente nel pospartita, soddisfatto in generale per la prova degli azzurri. Al momento della sostituzione di Politano, all'84', per far posto a Mazzocchi, Conte ha accolto in panchina il capitano degli azzurri con un caloroso abbraccio. E una battuta che non è passata inascoltata dal bordocampista di Dazn.

Conte a Politano dopo la sostituzione: "Dai che per una volta hai giocato bene"

"Dai che per una volta hai giocato bene", ha detto, in maniera ironica Conte a Politano. Lo stesso Politano, interpellato in merito al siparietto, nel postpartita, è stato al gioco. "Conte ti ha detto che per una volta hai giocato bene", gli è stato ricordato. Politano ha glissato simpaticamente: "Dai, accettiamo, accettiamo...".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli-Torino 2-1Conte elogia 'Sant'Elmas'

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS