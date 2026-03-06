La battuta di Conte a Politano fa ridere tutti: "Dai che per una volta..."

Nel 2-1 del Napoli contro il Torino al Maradona , capitan Matteo Politano ha giocato l'ennesima ottima partita con la maglia azzurrra offrendo a Elmas , di testa, l'assist per il momentaneo 2-0. Di certo la sua prestazione è stata particolarmente apprezzata da Antonio Conte : sorridente nel pospartita, soddisfatto in generale per la prova degli azzurri. Al momento della sostituzione di Politano , all'84', per far posto a Mazzocchi , Conte ha accolto in panchina il capitano degli azzurri con un caloroso abbraccio. E una battuta che non è passata inascoltata dal bordocampista di Dazn.

Conte a Politano dopo la sostituzione: "Dai che per una volta hai giocato bene"

"Dai che per una volta hai giocato bene", ha detto, in maniera ironica Conte a Politano. Lo stesso Politano, interpellato in merito al siparietto, nel postpartita, è stato al gioco. "Conte ti ha detto che per una volta hai giocato bene", gli è stato ricordato. Politano ha glissato simpaticamente: "Dai, accettiamo, accettiamo...".