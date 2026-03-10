Vergara, ecco il bollettino medico del Napoli: le sue condizioni e quante partite può saltare
Antonio Vergara si ferma. Arriva il bolletino medico del Napoli: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Brutte notizie per Conte in vista dei prossimi impegni prima della sosta contro Lecce e Cagliari. Le avvisaglie del problema fisico si erano già viste nella sfida contro il Torino. Durante l’intervallo Conte aveva deciso di sostituire il giocatore, segnale evidente che non si trattava di un semplice fastidio.
L’infortunio di Vergara accusato contro il Torino: quante partite salta
Il centrocampista aveva accusato un forte dolore alla pianta del piede sinistro proprio nel corso della partita. Le fitte sempre più intense lo hanno costretto a fermarsi e ad alzare bandiera bianca. La sostituzione decisa nell’intervallo aveva fatto intuire la serietà del problema. A fine gara lo stesso allenatore aveva confermato le condizioni precarie del giocatore, poi verificate dagli esami strumentali effettuati nelle ore successive. Non ci sarà contro Lecce e Cagliari prima della sosta, proverà a rientrare contro il Milan in programma lunedì 6 aprile al Maradona. E niente Nazionale: Gattuso aveva iniziato a farci un pensierino. L'infortunio complica il debutto.
Conte alle prese con una stagione piena di stop
L’infortunio di Vergara è solo l’ultimo di una lunga serie che ha costretto Antonio Conte a rivedere più volte l’assetto tattico del Napoli nel corso della stagione. Il tecnico ha dovuto adattare continuamente la squadra a causa delle numerose indisponibilità, con assenze che hanno riguardato praticamente tutti i reparti. In questo momento, però, la situazione sembra leggermente migliorare. Lukaku sta ritrovando la condizione migliore, Kevin De Bruyne è rientrato con una forma accettabile, mentre a centrocampo Billy Gilmour e Frank Anguissa stanno garantendo equilibrio. Sono vicini al rientro anche McTominay e Lobotka, quest’ultimo fermato recentemente da un sovraccarico muscolare. Recuperi importanti che potrebbero permettere al Napoli di affrontare con meno difficoltà anche l’assenza di Vergara nelle prossime settimane.
