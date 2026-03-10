Vergara, ecco il bollettino medico del Napoli: le sue condizioni e quante partite può saltare

Conte alle prese con una stagione piena di stop

L’infortunio di Vergara è solo l’ultimo di una lunga serie che ha costretto Antonio Conte a rivedere più volte l’assetto tattico del Napoli nel corso della stagione. Il tecnico ha dovuto adattare continuamente la squadra a causa delle numerose indisponibilità, con assenze che hanno riguardato praticamente tutti i reparti. In questo momento, però, la situazione sembra leggermente migliorare. Lukaku sta ritrovando la condizione migliore, Kevin De Bruyne è rientrato con una forma accettabile, mentre a centrocampo Billy Gilmour e Frank Anguissa stanno garantendo equilibrio. Sono vicini al rientro anche McTominay e Lobotka, quest’ultimo fermato recentemente da un sovraccarico muscolare. Recuperi importanti che potrebbero permettere al Napoli di affrontare con meno difficoltà anche l’assenza di Vergara nelle prossime settimane.