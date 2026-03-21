Napoli, maglia speciale per Wawrinka: lo svizzero in città per la Guerri Tennis Cup
L'ex numero 3 del mondo, che sarà impegnato nel Challenger 125 (22-29 marzo), ha ricevuto il regalo dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis e dal dg dell'Area Business Tommaso Bianchini
NAPOLI – Una maglia azzurra con il numero 41 per suggellare un legame che va oltre il campo da tennis. Inizia così l'ultima avventura napoletana di Stan Wawrinka: con un omaggio speciale consegnato dal vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, e dal Dg dell'Area Business, Tommaso Bianchini. Un riconoscimento alla carriera di un fuoriclasse che ha scelto di tornare sul lungomare con largo anticipo, proprio come un anno fa, per preparare al meglio la Guerri Napoli Tennis Cup (22-29 marzo). Per lo svizzero, ex numero 3 del mondo e vincitore di tre titoli Slam, questa non è una partecipazione qualunque: sarà l’ultima recita da professionista sui campi di viale Dohrn. Il destino, poi, ha voluto incrociare le date in modo suggestivo: il 28 marzo, proprio durante i giorni caldi del torneo, Stan spegnerà 41 candeline. Per festeggiare il compleanno "in gioco" davanti al pubblico del circolo, lo svizzero dovrà raggiungere almeno la semifinale. Una sfida contro il tempo che Wawrinka affronta con la filosofia che porta incisa sulla pelle. Sul suo avambraccio sinistro, infatti, spicca il celebre tatuaggio con la citazione di Samuel Beckett: "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better" (Sempre provato. Sempre fallito. Non importa. Riprova. Fallisci ancora. Fallisci meglio). È il segreto della sua longevità: la capacità di accettare la fatica e la sconfitta per tornare ogni volta più forte, una mentalità che lo ha reso uno dei giocatori più amati di sempre, capace di spezzare il dominio dei "Big Three". Tra un allenamento intenso e l'altro, Stan ha posato sorridente con la sua nuova maglia numero 41 sulle terrazze del circolo. Con il Golfo sullo sfondo e l'affetto di una città che lo ha già adottato, "Stan the Man" è pronto a dimostrare che, anche a 41 anni, c'è ancora spazio per un ultimo grande capitolo di tennis d'autore.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli