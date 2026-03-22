Napoli, quanti rimpianti: cammino da scudetto con i big a disposizione

Sarà un caso, e non lo è, ma appena il Napoli ha cominciato a recuperare un po’ di infortunati è cambiato il vento. A confermarlo sono i numeri raccolti negli ultimi venti giorni di campionato che hanno preceduto la sosta: quattro vittorie consecutive con Verona, Torino, Lecce e Cagliari. Guarda caso, e non lo è, una parentesi riempita da un bel gruppo di giocatori ritrovati: da Lukaku e Gilmour, passando per Anguissa, De Bruyne e McTominay. Romelu e McT, tra l’altro, hanno anche firmato in primissima persona i successi con Hellas e Cagliari: il gol dell’1-2 al 96’ e quello dell’1-0 dopo settantaquattro secondi. Gran finale e grande inizio. E in mezzo, 12 punti che fanno Primavera e ambizioni da valorizzare contro il Milan al Maradona dopo la sosta, nello scontro diretto per il secondo posto in agenda il 6 aprile. Ma non solo: il rendimento dell’ultimo periodo non fa che aumentare i rimpianti e le riflessioni, soprattutto se coniugato con quello delle prime otto giornate di campionato, quando il Napoli dei Fab Four, nonostante la mareggiata olandese di Champions e le sconfitte con il Milan e il Torino in trasferta, comandava comunque la classifica con 18 punti insieme con la Roma.