Hojlund ringrazia Conte: "Sembrava tutto finito, poi a Napoli…"

Le parole di Hojlund e il passato sofferto

"Non puoi essere - ha detto al canale danese TV2 - sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più. Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l'importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media". Il riferimento al Manchester United è inevitabile: un periodo complicato che però ha contribuito alla sua maturazione. Oggi Hojlund è un giocatore più completo, consapevole e determinato. E il Napoli se lo gode.