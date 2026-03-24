Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivo

Romelu Lukaku non scenderà in campo nelle prossime due partite internazionali contro il Belgio . L'attaccante ha deciso di saltare le amichevoli contro Messico e Stati Uniti, programmate in preparazione del Mondiale , per rimanere a Napoli e concentrarsi sul recupero della piena forma dopo l'infortunio. Lukaku vorrà sfruttare questo rush finale di campionato con gli azzurri per aumentare gradualmente il minutaggio e recuperare nel migliore dei modi per il torneo in Nord America.

Lukaku salta le amichevoli: il comunicato del Belgio

Questa la nota ufficiale della Federcalcio belga: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli Stati Uniti contro Stati Uniti e Messico. Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Lukaku sarebbe dovuto essere a disposizione di Rudi Garcia per l'amichevole contro gli Stati Uniti, in programma per il 28 marzo, e poi per quella contro il Messico dell'1 aprile. L'ultima partita giocata da Romelu Lukaku con la nazionale belga risale allo scorso giugno, quando scese in campo da titolare segnando nella partita contro il Galles, valida perla seconda giornata del girone di qualificazione del Mondiale.

Le condizioni di Lukaku

Nonostante l'ultimo infortunio lo abbia fermato per parecchio tempo, Lukaku rimane uno dei veterani di questo ciclo della nazionale belga e un punto fermo per il ct Rudi Garcia che lo aveva convocato. Dopo il brutto infortunio subito durante il ritiro estivo, Lukaku è finalmente tornato in campo lo scorso gennaio nella partita di Torino contro la Juventus. Ovvimente, un atleta della sua struttura muscolare non può contare su tempi brevi per un recupero efficace ed evitare ricadute. Per questo Antonio Conte lo sta usando con dosaggio: ancora non è mai sceso in campo da titolare dopo l'infortunio, ma ha già dato il suo apporto prezioso con il gol decisivo per la vittoria nel finale contro il Verona. Però nelle ultime due partite di campionato contro Lecce e Cagliari non è mai sceso in campo, neanche da subentrato.