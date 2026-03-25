Lobotka senza freni su Conte: "Con lui al Napoli..."
BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Il premio come miglior giocatore slovacco dell'anno lo ha vinto David Hancko, ma Stanislav Lobotka può comunque ritenersi soddisfatto. Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia, si è complimentato con il compagno di nazionale, difensore dell'Atletico Madrid, a cui è andato il prestigioso riconoscimento: "Sono felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica, quindi sono contento per lui".
Lobotka senza freni su Conte: "Con lui al Napoli ho superato i miei limiti"
L'ex Celta Vigo, intervistato nel corso della serata di gala, ha speso parole al miele per il suo allenatore al Napoli, Antonio Conte, con il quale l'intesa è totale: "È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente", afferma Lobotka. "Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il programma - spiega il classe 1994 - è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più".
"Ecco come si sento. A Napoli..."
"Come sto? Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima, ma sto scherzando", sottolinea lo slovacco tra le risate. "Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare". Prima di tornare a Castel Volturno però, Lobotka ha un appuntamento con... la storia: la sua Slovacchia, infatti, è impegnata domani - giovedì 26 marzo - nell'andata delle semifinali dei playoff Mondiali contro il Kosovo.
BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Il premio come miglior giocatore slovacco dell'anno lo ha vinto David Hancko, ma Stanislav Lobotka può comunque ritenersi soddisfatto. Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia, si è complimentato con il compagno di nazionale, difensore dell'Atletico Madrid, a cui è andato il prestigioso riconoscimento: "Sono felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica, quindi sono contento per lui".
Lobotka senza freni su Conte: "Con lui al Napoli ho superato i miei limiti"
L'ex Celta Vigo, intervistato nel corso della serata di gala, ha speso parole al miele per il suo allenatore al Napoli, Antonio Conte, con il quale l'intesa è totale: "È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente", afferma Lobotka. "Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il programma - spiega il classe 1994 - è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più".