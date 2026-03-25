BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Il premio come miglior giocatore slovacco dell'anno lo ha vinto David Hancko , ma Stanislav Lobotka può comunque ritenersi soddisfatto. Il centrocampista del Napoli , presente alla cerimonia, si è complimentato con il compagno di nazionale, difensore dell' Atletico Madrid , a cui è andato il prestigioso riconoscimento: "Sono felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica, quindi sono contento per lui".

Lobotka senza freni su Conte: "Con lui al Napoli ho superato i miei limiti"

L'ex Celta Vigo, intervistato nel corso della serata di gala, ha speso parole al miele per il suo allenatore al Napoli, Antonio Conte, con il quale l'intesa è totale: "È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente", afferma Lobotka. "Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il programma - spiega il classe 1994 - è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più".