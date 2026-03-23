Napoli, Conte si fermerà qualche giorno: in campo ci sarà Stellini

Come a novembre: domani, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi al gruppo all’indomani della vittoria di Cagliari, Antonio Conte non sarà al centro sportivo di Castel Volturno . L’allenatore del Napoli , come accadeva ai tempi della sua esperienza in Premier e come qualche mese fa, approfitterà della sosta del campionato per gli impegni internazionali e della contemporanea assenza di tredici alfieri nazionali, per ricaricarsi. Un po’ di relax, un po’ di riposo , un po’ di tempo da trascorrere in famiglia: la squadra, dunque, sarà affidata per qualche giorno al suo vice Cristian Stellini e agli uomini del suo staff. Presumibilmente, parametrando la pausa attuale alla precedente, sembra logico immaginare che Conte riprenderà la guida del gruppo sul campo all’inizio della prossima settimana . Alla ripresa dopo la pausa del fine settimana.

Napoli, per Conte una sosta diversa

La sosta di Conte durante la sosta come a novembre, dicevamo. Ma con tanti sorrisi in più: all’epoca, infatti, il Napoli era reduce dalla sconfitta del 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna che aveva proiettato ombre di crisi poi tramutate in una serie di cinque vittorie consecutive, mentre ora è carico e sereno. Reduce da quattro successi di fila in campionato, rinnovate ambizioni di conquistare il secondo posto in solitudine con lo scontro diretto del 6 aprile al Maradona con il Milan e soprattutto in discreta salute. Già, all’epoca il Napoli aveva perso la sfida di Bologna e anche Anguissa, pochi giorni dopo, mentre ora ha un po’ di vittorie in tasca e un Frank in più. E ancora: al rientro dalla pausa post Dall’Ara trascorsa a Torino, al culmine di uno sfogo che evidentemente ebbe l’effetto di un elettroshock sulla squadra considerando le prime risposte al rientro in campo, Conte cambiò anche modulo adottando il 3-4-2-1 esibito fino a Cagliari all’ultima giornata.