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Il Napoli lo aspettava, Lukaku resta in Belgio: la decisione del giocatore

L' attaccante era atteso a Castel Volturno nella giornata odierna
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Lukaku resta in Belgio. A differenza di quanto disposto dal Napoli, che lo attendeva in sede a Castel Volturno in queste ore, l'attaccante classe '93 continuerà la preparazione in Belgio. Dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte la prossima settimana, insieme al resto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Lukaku resta in Belgio, il Napoli lo aspettava oggi a Castel Volturno

Dopo la mancata convocazione di Rudi Garcia per la tournée americana dei Diavoli Rossi, chiamati ad affrontare due amichevoli contro Stati Uniti e Messico, Romelu Lukaku sembrava destinato a rientrare subito a Castel Volturno per ritrovare il gruppo squadra di Antonio Conte. Contrariamente a quanto disposto dal club partenopeo, che lo attendeva nella giornata odierna presso il centro sportivo azzurro, l'ex Inter resterà in patria per lavorare e migliorare la sua condizione fisica. Il rientro in Italia può attendere, con Napoli-Milan all'orizzonte.

 

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