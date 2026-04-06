"Il Napoli riscatterà Alisson Santos", l'indiscrezione dal Portogallo

Alisson Santos ha conquistato il Napoli e i tifosi azzurri. Del resto, son bastate poche settimane per convincere Antonio Conte e il popolo partenopeo, tra gol, assist e giocate di assoluto livello . All'alba del rush finale di stagione, è già tempo di pensare al futuro, con il calciatore arrivato a gennaio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.

Dal Portogallo: il Napoli riscatterà Alisson Santos, le cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano "A Bola", il Napoli avrebbe già comunicato all'entourage di Alisson Santos di voler esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, pattuito nel mercato di gennaio con lo Sporting Lisbona al momento del trasferimento. A 23 anni, sia nel ruolo di esterno offensivo sia in posizione più centrale alle spalle di Hojlund, il brasiliano si è messo in evidenza realizzando 2 gol in 7 gare, di cui 4 da titolare. I partenopei, dunque, hanno deciso di completare l'investimento previsto da 20 milioni, considerando i tre milioni e mezzo già versati nelle casse del club portoghese per il prestito oneroso. Ottimo affare anche per il Vitoria Bahia, a cui era riservato il 10% sulla futura rivendita per aver valorizzato il ragazzo nel settore giovanile.