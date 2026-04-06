Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Il Napoli riscatterà Alisson Santos", l'indiscrezione dal Portogallo

Il fantasista ha pienamente convinto società e tifosi in questi primi mesi alla corte di Antonio Conte
2 min
Tagsalisson santosnapoliSporting Lisbona
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Alisson Santos ha conquistato il Napoli e i tifosi azzurri. Del resto, son bastate poche settimane per convincere Antonio Conte e il popolo partenopeo, tra gol, assist e giocate di assoluto livello. All'alba del rush finale di stagione, è già tempo di pensare al futuro, con il calciatore arrivato a gennaio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.

 

Dal Portogallo: il Napoli riscatterà Alisson Santos, le cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano "A Bola", il Napoli avrebbe già comunicato all'entourage di Alisson Santos di voler esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, pattuito nel mercato di gennaio con lo Sporting Lisbona al momento del trasferimento. A 23 anni, sia nel ruolo di esterno offensivo sia in posizione più centrale alle spalle di Hojlund, il brasiliano si è messo in evidenza realizzando 2 gol in 7 gare, di cui 4 da titolare. I partenopei, dunque, hanno deciso di completare l'investimento previsto da 20 milioni, considerando i tre milioni e mezzo già versati nelle casse del club portoghese per il prestito oneroso. Ottimo affare anche per il Vitoria Bahia, a cui era riservato il 10% sulla futura rivendita per aver valorizzato il ragazzo nel settore giovanile.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Dove vedere Napoli-MilanTutti i segreti di Conte ed Allegri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS