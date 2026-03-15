Alisson Santos: "Serie A? Un sogno. Il Napoli sta costruendo qualcosa di importante per il futuro"

"La Serie A è un campionato competitivo, essere qui è un sogno ". Sta proseguendo al meglio la carriera di Alisson Santos al Napoli . Il calciatore brasiliano è oramai una pedina centrale dello scacchiere tattico di Antonio Conte , che lo ha schierato dal primo minuto nel 3-4-2-1 anche in occasone della gara vinta contro il Lecce . Ai microfoni di Radio CRC il brasiliano classe 2002 ha commentato il suo adattamento in azzurro: "Mi sto trovando molto bene qui. Sono stato accolto benissimo ".

Alisson: "Feliccismo di stare a Napoli"

"Sono feliccisimo di stare a Napoli". Il clima nello spogliatoio dei campioni d'Italia in carica è ottimo: "Abbiamo tutti una buona connessione. Ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa". In classifica la squadra di Conte è terza, a un punto di distanza dal Milan (impegnato in serata contro la Lazio) e reduce da tra vittorie consecutive. Alisson ha detto la sua sul finale di stagione: "Pensiamo partita dopo partita: la cosa più importante per noi è vincerle tutte. Stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro".

"Lecce? Era importantissimo vincere"

Alisson Santos ha commentato anche la vittoria in rimonta del Napoli al Maradona contro il Lecce per 2-1: "Volevamo la vittoria. Era importante vincere. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duramente per portare a casa una vittoria che significa tanto. Il Lecce ha avuto un ottimo approccio e hanno gestito bene le marcature". Grazie a questo successo gli uomini di Conte hanno accorciato sia sull'Inter capolista (che mantiene nove punti di vantaggio) che sul Milan, che ha una partita in meno.

I numeri di Alisson al Napoli

Arrivato nel mercato invernale dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, Alisson Santos ha giocato cinque partite con la maglia del Napoli. All'esordio, contro la Roma, è subentrato negli ultimi venti minuti trovando il gol. Quindi, nelle successive quattro partite ha sempre trovato una maglia da titolare, e un altro gol contro il Torino.