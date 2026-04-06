Manna chiarisce sul caso Lukaku: "Non siamo contenti, il rispetto del gruppo prima di tutto. Ci saranno delle conseguenze"

A pochi minuti dalla sfida contro il Milan , il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto sul momento della squadra e soffermandosi anche su alcuni temi caldi, a partire dalla gestione di Lukaku. “Partita importante, arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Siamo due squadre vicine e ben allenate, sarà una bella partita e anche tosta”, le parole del ds.

Manna sul caso Lukaku: le sue parole

"La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane”.