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lunedì 6 aprile 2026
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Manna chiarisce sul caso Lukaku: "Non siamo contenti, il rispetto del gruppo prima di tutto. Ci saranno delle conseguenze"

Il ds del Napoli parla prima del big match contro il Milan e si sofferma soprattutto sul belga
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A pochi minuti dalla sfida contro il Milan, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto sul momento della squadra e soffermandosi anche su alcuni temi caldi, a partire dalla gestione di Lukaku.Partita importante, arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Siamo due squadre vicine e ben allenate, sarà una bella partita e anche tosta”, le parole del ds.

Manna sul caso Lukaku: le sue parole

"La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane”.

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