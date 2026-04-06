Napoli-Milan diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Il 31esimo turno di Serie A si chiude al Maradona. Il Napoli e il Milan si scontrano in una gara decisiva per il secondo posto. Scontro diretto tra Conte e Allegri. In caso di vittoria i partenopei supererebbero proprio i rossoneri in classifica. Quest'ultimi, invece, vogliono tenere la scia dell'Inter, che ieri ha battuto a San Siro la Roma per 5-2.

19:45

Hojlund nemmeno in panchina

Non c'è la fa Rasmus Hojlund. L'attaccante danese non va nemmeno in panchina. In attacco Conte sceglie Giovane.

19:42

Milan, Fullkrug dal primo minuto

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.

19:38

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane.

19:29

Modric nel tempio di Diego

Modric sarà nel cuore del centrocampo. Lo faceva anche Maradona, ormai un bel po' di anni fa: ingabbiato e tartassato sì, ma di fermarlo se ne parlava raramente. Nell'agosto 1984, Maradona sbarcava all'allora San Paolo. Modric nasceva in quei tempi lì, il 9 settembre 1985, mentre Napoli, ai piedi del suo 10, iniziava a sentirsi invincibile. Luka, qualche tempo fa, disse di essere stato ispirato da Diego. E, quindi, sì: domani potrà poggiare i tacchetti dove li poggiava lui. Con pieno merito. LEGGI QUI

19:15

Duello tra dominanti a metà campo

Duello tra due giocatori dominanti a metà campo. Con McTominay in campo, il Napoli ha vinto il 68% delle partite in campionato, ovvero 17 su 25 , mentre senza di lui la percentuale di vittorie cala al 40%. Con Rabiot in campo, invece, il Milan ha vinto addirittura il 71% delle partite, ovvero 15 su 21, perdendone soltanto una, mentre senza di lui la percentuale di successi crolla a meno della metà: il 33%. LEGGI QUI

19:01

Ansia Hojlund

In dubbio la presenza di Rasmus Hojlund per il big match di stasera tra Napoli e Milan allo stadio Maradona. L'attaccante danese ha accusato un problema fisico emerso nelle ultime ore, ma Conte spera ancora di poterlo recuperare in extremis per la sfida decisiva in chiave secondo posto. Il tecnico del Napoli, che dovrà già fare a meno di Romelu Lukaku, potrebbe ritrovarsi senza punte di ruolo contro i rossoneri e sarebbe costretto a ridisegnare il suo attacco valutando soluzioni d'emergenza. LEGGI QUI

18:46

Manca sempre meno al Maradona

Il calcio d'inizio al Maradona tra Napoli e Milan sarà alle 20:45.

Stadio Maradona - Napoli