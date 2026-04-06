Il Napoli supera il Milan e rilancia le proprie ambizioni, grazie al guizzo decisivo di Matteo Politano, che con un mancino vincente da subentrato firma il successo azzurro. Una vittoria pesante per la squadra di Antonio Conte, che accorcia a -7 dall’ Inter di Cristian Chivu, mentre i rossoneri scivolano a -9. Al termine del match, il tecnico del Napoli ha analizzato la prestazione e il momento della squadra ai microfoni di Dazn: "Siamo tornati al secondo posto superando il Milan e per questo devo ringraziare i ragazzi, che in un momento difficile per risultati e assenze hanno risposto presente".

Conte e la parla scudetto

Il tecnico azzurro sottolinea la forza del gruppo, soprattutto nei momenti più complicati della stagione: "Questa vittoria ci lascia tanto entusiasmo e fiducia. Non dimentichiamo che se siamo lì è per merito dei ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze che ci sono state quest’anno. Questa squadra è stata straordinaria proprio nel momento delle tante assenze. Quando altri avrebbero perso la rotta, noi invece l’abbiamo mantenuta". Infine, uno sguardo alla corsa scudetto, con realismo ma senza arrendersi: "Scudetto? Siamo realisti e sappiamo di non poter sbagliare mai, sperando che l’Inter invece possa fare più di un passo falso. È sicuramente difficile che questo accada, ma dobbiamo continuare ad avere la voglia di difendere lo scudetto fino alla fine, cosa che in alcuni momenti non siamo riusciti a fare".