Napoli a 5 vittorie di fila, non succedeva da tanto: gli azzurri ricominciano a correre

Il Napoli di Conte ha ritrovato continuità nel momento in cui serviva di più. Cinque vittorie consecutive nel campionato di Serie A, un dato che pesa quasi quanto i punti stessi. Gli azzurri non riuscivano infatti a mettere insieme una striscia simile dal gennaio 2025, esattamente 15 mesi fa, nel cuore della stagione poi chiusa con la vittoria del quarto scudetto. Allora la serie si spinse fino a sette successi di fila, il picco massimo di quella cavalcata tricolore. Oggi, invece, i cinque squilli consecutivi contro Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan raccontano di una squadra che ha saputo riaccendere il motore proprio nello snodo decisivo della corsa Champions. La differenza, rispetto a un anno fa, sta tutta nel contesto. Dodici mesi fa quelle vittorie servivano a restare agganciati alla vetta e a tenere vivo il sogno scudetto. Stavolta i 15 punti raccolti nelle ultime 5 giornate hanno consentito al Napoli di scavalcare il Milan al secondo posto e di ridurre il distacco dall’Inter, che resta comunque padrona del proprio destino.